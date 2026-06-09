Μουντιάλ 2026: Η συγκινητική επιστολή της συζύγου του Ντιόγκο Ζότα στον Ρόμπερτσον

Η σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα, Ρούτε Καρντόσο, ενθαρρύνει τον Άντι Ρόμπερτσον, λίγο πριν από το ντεμπούτο του Σκωτσέζου στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Άντι Ρόμπερτσον μοιράστηκε δημόσια μια συγκινητική επιστολή που έλαβε από τη σύζυγο του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, καθώς εκείνος προετοιμάζεται να ηγηθεί της Σκωτίας στην επιστροφή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Ρόμπερτσον και ο Ζότα ήταν συμπαίκτες και στενοί φίλοι στη Λίβερπουλ, προτού ο Πορτογάλος σκοτωθεί σε τροχαίο ατύχημα, σε ηλικία μόλις 28 ετών, τον περασμένο Ιούλιο.

Όταν η Σκωτία προκρίθηκε στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 30 χρόνια, ο διεθνής αμυντικός αποκάλυψε ότι ο Ζότα είχε έντονη παρουσία στις σκέψεις του, ενώ τώρα, στο πλαίσιο ενός αφιερώματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της FIFA, ο πρώην παίκτης των «reds» διάβασε μία επιστολή που του έστειλε η σύζυγος του Πορτογάλου, Ρούτε Καρντόσο.

«Άντι, σου γράφω με μια καρδιά γεμάτη λαχτάρα, ευγνωμοσύνη και πάνω απ' όλα υπερηφάνεια. Ο Ντιόγκο μιλούσε συχνά για σένα, για τη φιλία που χτίσατε, τις μάχες που δώσατε μαζί, τις προκλήσεις, τα γέλια, τις συζητήσεις για το ποδόσφαιρο και τα όνειρα».

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ένα από αυτά τα όνειρα, ένα όνειρο που εσείς οι δύο καλλιεργήσατε δίπλα-δίπλα με το ίδιο πάθος με το οποίο μπήκατε στο γήπεδο. Όταν άκουσα τα λόγια σας και έμαθα τι νιώσατε εκείνη την ημέρα που η Σκωτία προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από τόσα χρόνια αναμονής, συνειδητοποίησα ότι ο Ντιόγκο δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από το γήπεδο».

«Επιτυγχάνοντας αυτή τη στιγμή και εξασφαλίζοντας τη θέση σου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θα πας μόνος. Θα πάρεις μαζί σου και το όνειρό του. Και όταν μπεις στο γήπεδο, ξέρω ότι δεν θα φύγεις μόνο εσύ. Ο Ντιόγκο θα είναι μαζί σου στις σκέψεις σου, στα βήματά σου, στην καρδιά σου».

«Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ που δεν τον ξεχάσατε. Σας ευχαριστώ που τον πήρατε μαζί σας. Σας ευχαριστώ που μετατρέψατε τον πόνο της απώλειας σε δύναμη και σε κάτι τόσο όμορφο. Έτσι το κάνουμε κι εμείς εδώ στο σπίτι, κάθε μέρα. Θα ήταν και είναι απίστευτα περήφανος για εσάς».

«Να αγαπάς αυτό το όνειρο, Άντι. Ζήσε το για τον εαυτό σου και για εκείνον. Με αγάπη, ευγνωμοσύνη και όλη μου την υποστήριξη, Ρούτε Καρντόσο».

Ο Ρόμπερτσον, εμφανώς συγκινημένος από τα συναισθήματα που εκφράστηκαν προς το πρόσωπο του δήλωσε πως: «Είναι προφανώς καταπληκτικό εκ μέρους της Ρούτε που αφιέρωσε έστω και τον χρόνο, με αυτά που περνάει, να μου γράψει ένα γράμμα, αλλά αυτό απλώς συνοψίζει τον άνθρωπο που είναι. Ευτυχώς, γνώρισα την ίδια και τις καταπληκτικές στιγμές που πέρασαν».

«Προφανώς έχω δει πόσο συντετριμμένοι ήμασταν όλοι, αλλά ιδιαίτερα εκείνη, όταν προφανώς ο Τζοτς μας άφησε. Απλώς, σας ευχαριστώ. Αυτή η επιστολή θα μείνει μαζί μου για πολύ καιρό. Και απλά πρέπει να τον κουβαλάμε μαζί μας. Θα φροντίζουμε πάντα ώστε το όνομά του να μην ξεχαστεί ποτέ, ότι οι αναμνήσεις του θα είναι πάντα αγαπημένες, όπως λέει η Ρούτε εκεί μέσα, τα όνειρα που μοιραστήκαμε για την προσπάθεια να βρεθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».