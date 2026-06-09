Βραζιλία: Ο Νεϊμάρ είναι καλύτερα και κάνει αγώνα δρόμου για την πρεμιέρα του Μουντιάλ
Δυο ημέρες έμειναν πλέον για την έναρξη του φετινού Μουντιάλ, αφού την Πέμπτη (11/6, 22:00) Μεξικό και Νότιος Αφρική ανοίγουν τον θεσμό.
Αρκετές οι προβλέψεις, αρκετά και τα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, με τη Βραζιλία να είναι ένα εξ' αυτών και τον Κάρλο Αντσελότι να ψάχνει πως θα οδηγήσει τη Σελεσάο στο έκτο της αστέρι.
Φυσικά, τα βλέμματα στρέφονται στον Νεϊμάρ, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή είναι εκτός -ομαδικών- προπονήσεων, λόγω τραυματισμού. Ωστόσο τα νέα που προκύπτουν από το στρατόπεδο των πέντε φορές πρωταθλητών κόσμου είναι πλέον θετικά.
Στις τελευταίες εξετάσεις που έγιναν τη Δευτέρα (8/6), φάνηκε πως η κατάσταση του Νέι έχει βελτιωθεί αισθητά, και πλέον ο σούπερ σταρ της Σάντος θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το εναρκτήριο παιχνίδι της ομάδας του, τα ξημερώματα της Κυριακής (14/6, 01:00) με το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Καμπί.
🚨 OFFICIAL: Brazilian Federation statement on Neymar Jr conditions.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2026
“Neymar underwent MRI on Monday and tests showed a good evolution in his treatment — within the expected parameters”.
“He will follow the recovery preparation process planned by the medical commission of the… pic.twitter.com/DncM7GVj63
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