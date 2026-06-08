Ο Μισέλ Πλατινί κατέθεσε μήνυση κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο, κατηγορώντας τον για συκοφαντική καταγγελία και άσκηση επιρροής στην υπόθεση που ανέκοψε την πορεία του προς την προεδρία της FIFA.

Ο Μισέλ Πλατινί κατέθεσε τη Δευτέρα μήνυση κατά του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, κατηγορώντας τον για συκοφαντική καταγγελία και άσκηση επιρροής, τρεις ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που διαβιβάστηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η προσφυγή του πρώην προέδρου της UEFA στρέφεται επίσης κατά δύο πρώην στελεχών της FIFA και συνοδεύεται από δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει στον ορισμό ανακριτή για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο πρώην πρόεδρος της UEFA υποστηρίζει ότι ο Ινφαντίνο, πρώην γενικός γραμματέας της UEFA και στενός συνεργάτης του, καθώς και οι Μάρκο Βίλιγκερ και Ντομένικο Σκάλα, συνέβαλαν στην απομάκρυνσή του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της FIFA το 2015, μέσω –όπως ισχυρίζεται– αβάσιμων κατηγοριών.

Παράλληλα, ο Πλατινί προανήγγειλε την έναρξη αστικής διαδικασίας κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, διεκδικώντας αποζημίωση για το σύνολο της ζημίας που, κατά την άποψή του, υπέστη εξαιτίας των ενεργειών που οδήγησαν στον αποκλεισμό του από την εκλογική διαδικασία για την προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Η υπόθεση συνδέεται με την αποκάλυψη, το 2015, πληρωμής ύψους δύο εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων που είχε λάβει ο Γάλλος παράγοντας από τη FIFA τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Η εξέλιξη εκείνη προκάλεσε σειρά πειθαρχικών και ποινικών διαδικασιών, ανακόπτοντας την πορεία του προς την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αν και αθωώθηκε οριστικά από την ελβετική δικαιοσύνη τον Αύγουστο του 2025, ο Πλατινί εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια πολιτικής και θεσμικής εξόντωσής του.