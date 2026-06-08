«Παγωμάρα» επικρατεί στις τάξεις του Μαρόκου μετά τον τραυματισμό του Αμπντέ Εζαλζουλί, που πιθανότατα τον θέτει εκτός Μουντιάλ!

Ένα τεράστιο πλήγμα βρίσκεται προ των πυλών για το Μαρόκο ενόψει Μουντιάλ, καθώς η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Καμπί πιθανότατα θα στερηθεί τις υπηρεσίες ενός εκ των κορυφαίων της παικτών.

Ο λόγος για τον Αμπντέ Εζαλζουλί, τον εξτρέμ της Ρεάλ Μπέτις, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το πρόσφατο φιλικό των Αφρικανών με τη Νορβηγία, με τα πρώτα τεστ να μην είναι καθόλου ενθαρρυντικά.

Όπως σημειώνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο 24χρονος winger πιθανότατα έχει υποστεί διάστρεμμα του έσω πλάγιου συνδέσμου του δεξιού γονάτου, κάτι που ουσιαστικό θα τον αφήσει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού εκτιμάται πως θα μείνει στα «πιτς» για 3-4 εβδομάδες.

Ο Αμπντέ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με την Μπέτις, έχοντας 15 γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ δείγμα της αξίας του αποτελεί το γεγονός πως η Μπαρτσελόνα (στην οποία άνηκε) διατηρεί ποσοστό μεταπώλησής του, της τάξεως του 20%.