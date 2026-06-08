Μουντιάλ 2026: Τραυματίστηκε και ίσως μείνει εκτός ο Αμπντέ του Μαρόκου
Ένα τεράστιο πλήγμα βρίσκεται προ των πυλών για το Μαρόκο ενόψει Μουντιάλ, καθώς η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Καμπί πιθανότατα θα στερηθεί τις υπηρεσίες ενός εκ των κορυφαίων της παικτών.
Ο λόγος για τον Αμπντέ Εζαλζουλί, τον εξτρέμ της Ρεάλ Μπέτις, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το πρόσφατο φιλικό των Αφρικανών με τη Νορβηγία, με τα πρώτα τεστ να μην είναι καθόλου ενθαρρυντικά.
Όπως σημειώνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο 24χρονος winger πιθανότατα έχει υποστεί διάστρεμμα του έσω πλάγιου συνδέσμου του δεξιού γονάτου, κάτι που ουσιαστικό θα τον αφήσει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού εκτιμάται πως θα μείνει στα «πιτς» για 3-4 εβδομάδες.
Ο Αμπντέ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με την Μπέτις, έχοντας 15 γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ δείγμα της αξίας του αποτελεί το γεγονός πως η Μπαρτσελόνα (στην οποία άνηκε) διατηρεί ποσοστό μεταπώλησής του, της τάξεως του 20%.
🚨 Mazazo para Marruecos: Abde Ezzalzouli podría perderse el Mundial— Diario SPORT (@sport) June 8, 2026
👀 Salió lesionado tras un choque en el amistoso ante Noruega y las primeras pruebas apuntan a un esguince de rodilla pic.twitter.com/LJ896vDjXk
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