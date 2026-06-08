Χατζισαφί κατά FIFA: «Γιατί αργήσατε τόσο πολύ; Περάσαμε δυο πολέμους»

Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ ξέσπασε κατά της FIFA, εξαιτίας της καθυστέρησης για την βίζα του Ιράν, ώστε να ταξιδέψει στη Βόρεια Αμερική.

Έντονο ξέσπασμα είχε σε δηλώσεις που παραχώρησε στο FIFA TV ο πρώην αμυντικός ΑΕΚ και Ολυμπιακού, Εχσάν Χατζισαφί, με αφορμή της καθυστέρηση που υπήρξε στην παροχή της βίζα προς την Εθνική ομάδα του Ιράν, ώστε να ταξιδέψει στη Βόρεια Αμερική για το Μουντιάλ.

Ο 36χρονος αριστερός μπακ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε εκείνος και οι συμπατριώτες του, όμως εν τέλει ευχαρίστησε για τη χορήγηση των καρτών βίζα.

«Το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό και, μετά τα γεγονότα που μας προκάλεσαν, μας έδωσαν τελικά βίζα. Ευχαριστώντας τους, πρέπει να παραπονεθώ στη FIFA γιατί μας έδωσαν βίζα τόσο αργά; Μέχρι τώρα, έχουν δώσει βίζες στους παίκτες και σε ορισμένα μέλη του τεχνικού επιτελείου, αλλά δυστυχώς, δεν έχουν δώσει βίζες σε ορισμένα από τα κύρια μέλη του τεχνικού και διοικητικού επιτελείου της ομάδας, των οποίων η παρουσία είναι πολύ σημαντική για εμάς, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή της ομάδας, του εκτελεστικού διευθυντή και του διευθυντή μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Ζητώ από τη FIFA να εξετάσει αυτό το ζήτημα, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα τις επόμενες ημέρες.

Το ποδόσφαιρο δεν είναι προβλέψιμο, αλλά τους τελευταίους μήνες είχαμε δύσκολες συνθήκες. Η χώρα μας πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο και ο λαός μας βίωσε δύσκολες καταστάσεις. Τον τελευταίο χρόνο, ζήσαμε δύο επιβεβλημένους πολέμους στη χώρα μας. Οι παίκτες της εθνικής ομάδας είναι μέρος αυτού του λαού. Είναι φυσιολογικό να επηρεαστεί η προετοιμασία και η φυσική μας κατάσταση, όμως με τον σωστό προγραμματισμό του τεχνικού επιτελείου κάναμε πολύ καλή προετοιμασία και πολύ καλή δουλειά στη φυσική κατάσταση. Η ομάδα είναι 100% έτοιμη, ο όμιλος είναι καλός και έχουμε τη δυνατότητα να προκριθούμε. Είμαστε εδώ για να δώσουμε χαρά στον λαό του Ιράν»