Ο Λαμίν Γιαμάλ έδωσε την δική του... περίεργη υπόσχεση, σε περίπτωση που η Ισπανία φτάσει μέχρι την κορυφή του Μουντιάλ.

Βρισκόμαστε σε εβδομάδα Μουντιάλ, καθώς την ερχόμενη Πέμπτη (11/6) θα γίνει η πρώτη σέντρα της φετινής διοργάνωσης, με 48 ομάδες για πρώτη φορά να διεκδικούν το τρόπαιο και την Ισπανία να φαντάζει το μεγάλο φαβορί για να διαδεχθεί την Αργεντινή.

Η Ρόχα διαθέτει ένα από τα πιο ποιοτικά και παράλληλα ελπιδοφόρα ρόστερ του θεσμού, όμως τα φώτα -δικαίως- πέφτουν στον Λαμίν Γιαμάλ.

Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα είναι εκτός δράσης από τα τέλη Απριλίου, όταν και τραυματίστηκε στο ματς με τη Θέλτα, ωστόσο τα μέσα της Ιβηρικής αναφέρουν πως θα δώσει κανονικά το «παρών» στην πρεμιέρα με το Πράσινο Ακρωτήρι (15/6).

Στο πλαίσιο αυτό, ο 18χρονος έδωσε μια υπόσχεση, σε περίπτωση που καταφέρει να φτάσει στην κορυφή του κόσμου. Ειδικότερα, ο Γιαμάλ ανέφερε πως αν κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, τότε θα αφήσει τα...γένια του να μακρύνουν για τρεις εβδομάδες και παράλληλα θα κληρώσει 100 ζευγάρια ακουστηκών Beats.