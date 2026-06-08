Ο Γουέσλεϊ τραυματίστηκε σε φιλικό και χάνει το Μουντιάλ, με τον Κάρλο Αντσελότι να παίρνει στη θέση του έναν μέσο στην αποστολή της Βραζιλίας.

Δεν ξεκινάει και με τις καλύτερες προϋποθέσεις το φετινό Μουντιάλ για την πολυνίκη του του θεσμού, Βραζιλία, καθώς τα χειρότερα σενάρια επιβεβαιώθηκαν αναφορικά με τον τραυματισμό του Γουέσλεϊ.

Ο δεξιός μπακ της Ρόμα, που αποτελούσε την πρώτη επιλογή του Κάρλο Αντσελότι στη θέση, έγινε αναγκαστική αλλαγή πριν το 20' στο φιλικό της Σελεσάο με την Αίγυπτο (2-1, 7/6), αφού είχε ενοχλήσεις στους προσαγωγούς. Εν τέλει, οι εξετάσεις έδειξαν μυϊκό πρόβλημα και έτσι ο 22χρονος τέθηκε νοκ-άουτ.

Ωστόσο, παρά τα δημοσιεύματα και τη... λογική, που ανέφεραν πως ο Καρλέτο θα πάρει στην θέση του τον Έμερσον της Φλαμένγκο, ο Ιταλός εκλέκτορας προέβη σε μια έκπληξη, αφού αποφάσισε να καλέσει έναν κεντρικό χαφ. Ο λόγος για τον Έντερσον, τον ποδοσφαιριστή της Αταλάντα που σύντομα όμως θα ανήκει στο δυναμικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού είναι «κλεισμένος» στα 45 εκατ. ευρώ.

Η επιλογή αυτή του Αντσελότι έχει προκαλέσει ερωτηματικά στους φίλους της πεντάκις πρωταθλήτριας κόσμου, που θέλει επιτέλους να βάλει και έκτο αστέρι στη φανέλα της.