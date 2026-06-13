Το Gazzetta ξεχωρίζει μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία είναι έκανε σέντρα στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, με 48 ομάδες να μετέχουν πια και πάνω από χίλιους ποδοσφαιριστές να ετοιμάζονται για την παρουσία τους στην πιο λαμπερή πίστα... Βρισκόμενοι πλέον σε κλίμα... μουντιαλικό, στο μυαλό έρχονται αναρίθμητες στιγμές από την πλούσια ιστορία του θεσμού.

Γκολ που έγραψαν ιστορία, είτε για τον τρόπο με τον οποίο σημειώθηκαν είτε για το διακύβευμά τους. Μεγάλες εκπλήξεις, άλλες ευχάριστες και άλλες δυσάρεστες. Αντιδράσεις που δεν ήταν ψύχραιμες και που δεν θα ξεχαστούν ποτέ, αίμα, δάκρυα και ιδρώτας, κυριολεκτικά. Το Μουντιάλ είναι εδώ και το Gazzetta ξεχώρισε μερικές μόνο από τις στιγμές που έμειναν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού τουρνουά.

Γράφουν οι: Πολύδωρος Παπαδόπουλος, Νίκος Κικίδης, Γιάννης Πολιάς, Γιώργος Σακελλάρης, Μανώλης Μακρόπουλος

Η...κλοπή του τροπαίου το 1966 από τον Πικλς

Το Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη πριν από ακριβώς 60 χρόνια (1966) στην Αγγλία, παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα της ιστορίας, αλλά παράλληλα και συναρπαστικά.

Η κούπα εν τέλει κατέληξε στα χέρια της οικοδέσποινας χώρας, με πολλούς να ισχυρίζονται πως έλαβε ευνοϊκής μεταχείρισης από τη διαιτησία, ωστόσο την παράσταση σε εκείνο το τουρνουά «έκλεψε» ένας...σκύλος, ονόματι Πικλς.

Λίγους μήνες πριν την έναρξη, το Ζιλ Ριμέ, όπως ήταν τότε η ονομασία του τροπαίου, βρισκόταν σε γνωστό εκθεσιακό χώρο του Λονδίνου, έτσι ώστε ο κόσμος να έχει την ευκαιρία να το δει από κοντά. Μάλιστα για τη φύλαξή του γράφεται πως χρειάστηκαν περί τα 3 εκατ. λίρες, όμως το σύστημα ασφαλείας «πιάστηκε στον ύπνο» την 19η Μαρτίου (1966).

Το κύπελλο είχε κλαπεί όπως αποδείχθηκε το μεσημέρι της επομένης (20/3), και ο δράστης απαιτούσε από τον τότε πρόεδρο της Αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας 15 χιλιάδες δολάρια. Κατά τη διάρκεια της υποτιθέμενης ανταλλαγής (του κλοπιμαίου και των χρημάτων), εκείνος τράπηκε σε φυγή και όταν συνελήφθη δεν βρέθηκε στην κατοχή του το Ζιλ Ριμέ.

Τη λύση τελικά έδωσε ο Πικλς, ένα ασπρόμαυρο Κόλεϊ, όταν την 27η Μαρτίου μύρισε κάτι... που τον οδήγησε μέχρι ένα δέμα τυλιγμένο σε εφημερίδες πίσω από έναν φράχτη. Εκεί, βρισκόταν μέσα η κούπα του Μουντιάλ. Αφού λοιπόν αποδείχθηκε πως το αφεντικό του, ο κ. Κόρμπετ δεν ήταν εκ των δραστών, τόσο ο εκείνος όσο και ο Πικλς κατόρθωσαν να σώσουν την... υπόληψη της Αγγλίας και φυσικά ανταμείφθηκαν, όντας επίσημοι προσκεκλημένοι στην γιορτή μετά την κατάκτηση του τροπαίου!

Το... νοκ άουτ του Σουμάχερ στον Μπατιστόν

Μάλλον είναι.... έθιμο στη Γερμανία να έχουν «παλαβούς» τερματοφύλακες. Πριν από τον Όλιβερ Καν άλλωστε, κάτω από την εστία της δέσποζε το όνομα του Χάρολντ Σουμάχερ. Ο Γερμανός κατέγραψε μια μακρά πορεία στα γήπεδα της Γερμανίας ως γκολκίπερ της Κολωνίας, όμως μια στιγμή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982 στιγμάτισε την καριέρα του. Στα ημιτελικά του τουρνουά, η Δυτική Γερμανία θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία για μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Στο 50΄της αναμέτρησης ο Γάλλος αμυντικός, Πατρίκ Μπατιστόν, θα κυνηγήσει μια μπαλιά του Πλατινί στην πλάτη της άμυνας, στο μεγαλύτερο λάθος της ποδοσφαιρικής του καριέρας... Ο Σουμάχερ άλλωστε θα κάνει παρακινδυνευμένη έξοδο και η σύγκρουση που θα ακολουθήσει θα παγώσει ολόκληρο το γήπεδο. Ο Μπατιστόν πέφτει αναίσθητος στο χορτάρι και φεύγει τελικά από το γήπεδο σε φορείο με δυο δόντια λιγότερα, ένα σπασμένο σαγόνι και τρία ραγισμένα πλευρά! Μετά το ματς ο Πλατινί θα δήλωνε πως για λίγο νόμιζε πως ο Μπατιστόν είχε πεθάνει, καθώς είχε χλωμιάσει ολόκληρος χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος ζωής.

«Ήταν τόσο χλωμός, δεν ανέπνεε, δεν είχε παλμό. Πίστεψα ότι είναι νεκρός» θα παραδεχόταν. Το παράδοξο πάντως είναι ότι παρά το μέγεθος της σύγκρουσης, ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά. Ο Ολλανδός ρέφερι, Τσαρλς Κόρβερ, δεν συγκινήθηκε από τον διαλυμένο Μπατιστόν, δεν καταλόγισε καμία παράβαση κι έδωσε εντολή στον Σουμάχερ να εκτελέσει ένα ελεύθερο λάκτισμα για να δώσει συνέχεια στον αγώνα. Ο ίδιος Σουμάχερ πάντως ήταν ακόμα λιγότερο δημοφιλής μετά το περιστατικό. Και οι δηλώσεις που ακολούθησαν δεν βοήθησαν ιδιαίτερα την εικόνα του. «Εφόσον αυτό είναι το χειρότερο που του συνέβη, εντάξει, θα του πληρώσω τις κορώνες» θα απαντήσει ο Γερμανός, ρίχνοντας... λάδι στη φωτιά.

Τέσσερα χρόνια αργότερα και ενόψει μιας νέας κόντρας ανάμεσα σε Γαλλία και Δυτική Γερμανία στο Μουντιάλ του 1986, ο Μπατιστόν θα νερώσει το κρασί του και θα συγχωρέσει τον Σουμάχερ, όμως οι συμπατριώτες του δεν έδειξαν την ίδια μεγαλοψυχία. Είναι ενδεικτικό άλλωστε πως σε δημοσκόπηση γαλλικής εφημερίδας για το ποια είναι η πιο αντιπαθητική προσωπικότητα στη χώρα, ο Σουμάχερ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας, αφήνοντας δεύτερο τον.... Αδόλφο Χίτλερ.

Μαραντόνα και Μπεν Νασέρ: Η πρώτη και η δεύτερη πράξη του «Χεριού του Θεού»

Ο προημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 δεν υπήρξε απλώς ένας ποδοσφαιρικός αγώνας υψηλού επιπέδου. Υπήρξε μια συμπύκνωση ιστορικής έντασης, εθνικής μνήμης και αθλητικής υπέρβασης, όπου το ποδόσφαιρο μετατράπηκε σε πεδίο συμβολικών αντιπαραθέσεων. Στο στάδιο Αζτέκα της Πόλης του Μεξικού, δύο χώρες που εξακολουθούσαν να κουβαλούν το βάρος του πολέμου των Φώκλαντ βρέθηκαν αντιμέτωπες σε ένα παιχνίδι που ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε ισορροπημένα. Η Αγγλία επιχείρησε να περιορίσει τον ρυθμό, ενώ η Αργεντινή αναζητούσε χώρους μέσα από την τεχνική ιδιοφυΐα του Ντιέγκο Μαραντόνα. Η ένταση ήταν διαρκής, χωρίς όμως να αποτυπωθεί στο σκορ. Όλα άλλαξαν στο 51ο λεπτό, όταν γράφτηκε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο Μαραντόνα, διεκδικώντας τη μπάλα μέσα στην περιοχή, χρησιμοποίησε το αριστερό του χέρι για να τη σπρώξει πάνω από τον τερματοφύλακα Πίτερ Σίλτον και στα δίχτυα. Ο Τυνήσιος διαιτητής Αλί Μπεν Νασέρ δεν αντιλήφθηκε την παράβαση και κατακύρωσε το γκολ. Οι Άγγλοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα, όμως η απόφαση δεν άλλαξε. Η Αργεντινή προηγήθηκε με 1-0 και η ένταση εκτοξεύτηκε.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο ίδιος άνθρωπος πέρασε στο άλλο άκρο της ποδοσφαιρικής ιστορίας. Ξεκινώντας από το κέντρο του γηπέδου, απέφυγε διαδοχικά πέντε Άγγλους ποδοσφαιριστές και τον τερματοφύλακα, ολοκληρώνοντας μια ατομική ενέργεια που θεωρείται μέχρι σήμερα το κορυφαίο γκολ που έχει σημειωθεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο Μαραντόνα κατάφερε να ενώσει το παράνομο με το ιδιοφυές, δημιουργώντας μία από τις πιο αντιφατικές και γοητευτικές αφηγήσεις που γνώρισε ποτέ το άθλημα.

Η Αγγλία μείωσε αργότερα με τον Γκάρι Λίνεκερ, όμως η Αργεντινή κράτησε τη νίκη με 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά, συνεχίζοντας μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Το παιχνίδι, ωστόσο, δεν έκλεισε ποτέ πραγματικά. Έμεινε ανοιχτό στη συλλογική μνήμη ως μια ιστορία που εξακολουθούσε να ζητά τη συνέχεια της.

Η συνάντηση που έκλεισε τον κύκλο

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, η μοίρα έφερε ξανά κοντά τους δύο πρωταγωνιστές της πιο διάσημης φάσης στην ιστορία των Μουντιάλ. Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Τυνησία, ο Ντιέγκο Μαραντόνα συναντήθηκε με τον Αλί Μπεν Νασέρ, σε μια συνάντηση που έμοιαζε περισσότερο με επιστροφή σε ένα κοινό παρελθόν παρά με μια απλή κοινωνική επαφή.

Η ατμόσφαιρα ήταν έντονα συναισθηματική. Ο Αργεντινός θρύλος πρόσφερε στον πρώην διαιτητή μια φανέλα της εθνικής ομάδας με την υπογραφή του και την αφιέρωση: «Στον φίλο μου από ένα αξέχαστο παιχνίδι». Ο Μπεν Νασέρ, εμφανώς συγκινημένος, ανταπέδωσε το δώρο προσφέροντάς του ένα καδρωμένο στιγμιότυπο της περίφημης φάσης του «Χεριού του Θεού», το οποίο διατηρούσε επί χρόνια στο σπίτι του ως προσωπικό ενθύμιο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, οι δύο άνδρες επέστρεψαν αναπόφευκτα στη φάση που τους συνέδεσε για πάντα. Ο Μπεν Νασέρ επανέλαβε ότι δεν είχε καθαρή οπτική επαφή με τη φάση και ότι βασίστηκε στις ενδείξεις των βοηθών του. Ο Μαραντόνα, από την πλευρά του, παραδέχθηκε για ακόμη μία φορά ότι ενήργησε συνειδητά, υποστηρίζοντας πως στο ποδόσφαιρο οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Δεν υπήρξε απολογία ούτε μεταμέλεια. Υπήρξε όμως κάτι διαφορετικό: μια ιδιότυπη συμφιλίωση με το παρελθόν. Σαν οι δύο άνδρες να αποδέχθηκαν ότι η συγκεκριμένη στιγμή είχε πλέον ξεφύγει από τον έλεγχό τους και ανήκε οριστικά στην ιστορία.

Το περιστατικό του 1986 εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο συνομιλεί με τα όρια της νομιμότητας, της αντίληψης και της ανθρώπινης κρίσης. Δεν πρόκειται απλώς για ένα διαιτητικό λάθος ή μια στιγμιαία παράβαση των κανόνων. Πρόκειται για μια φάση όπου η ίδια η πραγματικότητα του αγώνα διχάστηκε: ανάμεσα σε αυτό που συνέβη και σε αυτό που αναγνωρίστηκε ως γεγονός.

Και ακριβώς μέσα σε αυτή τη ρωγμή γεννήθηκε ο μύθος. Ένας μύθος που εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις, να διχάζει απόψεις και να υπενθυμίζει ότι ορισμένες στιγμές στο ποδόσφαιρο ξεπερνούν το αποτέλεσμα και αποκτούν διαχρονική ιστορική βαρύτητα.

Όταν ο Ζοσιμάρ έκλεψε τη δόξα από τον Ντιέγκο

Αν κάποιος επιχειρήσει να ξεχωρίσει έναν πρωταγωνιστή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, είναι βέβαιο πως δεν θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα, με τον Ντιέγκο Μαραντόνα να κλέβει την παράσταση και να οδηγεί την Αργεντινή στην κατάκτηση του δεύτερου τροπαίου μέσα σε οκτώ χρόνια, έχοντας πέντε γκολ και ισάριθμες ασίστ. Στον προημιτελικό με την Αγγλία δε, είχε γράψει ιστορία, σκοράροντας μία με το χέρι και μία αποφεύγοντας τους μισούς αντιπάλους του...

Εντούτοις, υπήρξε και μία μορφή που τράβηξε απροσδόκητα τα βλέμματα στα γήπεδα του Μεξικού, παρότι η ομάδα του έφτασε μόλις μέχρι τα προημιτελικά - πορεία που ισούται με αποτυχία για ένα σύνολο σαν αυτό.

Ο λόγος για τον Ζοσιμάρ, που πήγε στο Μεξικό από το πουθενά, καθώς μετά τον αποκλεισμό του Ρενάτο Γκαούτσο από τον προπονητή, ο βασικός δεξιός μπακ, Λεάντρο, αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον συμπαίκτη του! Ακόμα κι έτσι βέβαια, ο άσημος αμυντικός λογιζόταν ως ρεζέρβα πίσω από τον Έντσον.

Μόνο που ο τελευταίος τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά του αγώνα με την Αλγερία για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων, με τον Τέλε Σαντάνα να καλύπτει το κενό του χρησιμοποιώντας τον Φαλκάο. Εντούτοις, με αφετηρία τον αγώνα ενάντια στη Βόρεια Ιρλανδία, ο Βραζιλιάνος ομοσπονδιακός τεχνικός αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στον Ζοσιμάρ και εκείνος την έπιασε από τα μαλλιά!

Ο 25χρονος μπακ συστήθηκε με ένα απίθανο γκολ με μακρινό σουτ στο 42ο λεπτό, με τη Σελεσάο να επικρατεί 3-0, ενώ ακολούθως πέτυχε ακόμη ένα απίθανο τέρμα στο 4-0 με την Πολωνία στους «16», όταν έκανε περίτεχνη ατομική ενέργεια και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα από πλάγια θέση!

Απέναντι στη Γαλλία δεν θα κατάφερνε κάτι, με τη Βραζιλία να αποκλείεται στα πέναλτι, όμως ο Ζοσιμάρ έζησε απροσδόκητα το όνειρό του με δύο τρομερά γκολ και έκλεψε λίγη από τη δόξα του Ντιεγκίτο...

Το φτύσιμο του Ράικαρντ στον Φέλερ

Στις 24 Ιουλίου 1990, η Δυτική Γερμανία αντιμετώπιζε την Ολλανδία για τη φάση των «16» και θα έπαιρνε τη νίκη-πρόκριση, 2-1, στον δρόμο για τον τρίτο τίτλο στην ιστορία της. Η αναμέτρηση πάντως έμεινε στην ιστορία για ένα περιστατικό όχι και τόσο όμορφο...

Στο 21ο λεπτό, με τις δύο ομάδες στο 0-0, ο Φρανκ Ράικαρντ δέχτηκε κίτρινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Ρούντι Φέλερ και εν συνεχεία έφτυσε στα μαλλιά τον Δυτικογερμανό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έγινε έξαλλος και διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή, Χουάν Κάρλος Λουστάου, με αποτέλεσμα να κιτρινιστεί και αυτός.

Δευτερόλεπτα αργότερα, με το φάουλ να εκτελείται, ο τότε επιθετικός της Ρόμα ήρθε εκ νέου σε σύγκρουση με τον χαφ της Μίλαν και τον τερματοφύλακα των Οράνιε, Χανς Φαν Μπρόικελεν, μετά τη διεκδίκηση της μπάλας με τον τελευταίο, με νέα αψιμαχία να ξεσπά ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Αυτή τη φορά, ο Αργεντινός διαιτητής δεν χαρίστηκε και έβγαλε από μία κόκκινη κάρτα στον καθένα, με τον Ράικαρντ να φτύνει ξανά τον αντίπαλό του!

Ο Ολλανδός θα απολογείτο αργότερα για τη συμπεριφορά του, ισχυριζόμενος πως έχασε την ψυχραιμία του μετά την κάρτα που δέχτηκε και πως μετάνιωσε για την άσχημη κίνησή του προς τον Φέλερ, στον οποίον θα ζητούσε συγγνώμη. Και ο Δυτικογερμανός από τη μεριά του θα δήλωνε πως ένιωσε ταπεινωμένος από τα όσα έκανε εις βάρος του ο αντίπαλός του, πριν αποφασίσει να αποδεχτεί τη συγγνώμη του και να μην κρατήσει... μανιάτικο στον Ολλανδό τα όσα έγιναν εκείνο το απόγευμα στο Σαν Σίρο.

Το φινάλε του αγώνα, που ολοκληρώθηκε με 20 ποδοσφαιριστές, βρήκε τα Πάντσερ να χαμογελούν, με τον Φέλερ να επιστρέφει στη δράση στα ημιτελικά και στο τέλος να πανηγυρίζει τον τίτλο με τους συμπαίκτες του, αφού κέρδισε και ένα αμφιλεγόμενο πέναλτι στον τελικό με την Αργεντινή...

Όταν ο Γκασκόιν… λύγισε μια ολόκληρη διοργάνωση

«Σηκώθηκα και γύρισα προς τον διαιτητή. Έκανε κίνηση για την τσέπη του. Ξαφνικά δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα. Ο κόσμος απλώς σταματούσε εκτός από τον… μάγκα με τα μαύρα. Τα μάτια μου ακολουθούσαν το χέρι του, στην τσέπη και μετά έξω με την κάρτα. Ήταν εκεί, υψωμένο πάνω από το κεφάλι μου. Κοίταξα το πλήθος, κοίταξα τον Λίνεκερ και δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Εκείνη τη στιγμή ήθελα απλώς να μείνω μόνος. Δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν ή να δω κανέναν» γράφει στην αυτοβιογραφία του για τη στιγμή που ράγισε.

Ήταν καλοκαίρι του 1990, όταν τα δάκρυα του Πολ Γκασκόιν σημάδεψαν μια ολόκληρη διοργάνωση. Ο τότε 23χρονος μέσος της Τότεναμ ήταν η μεγάλη ελπίδα των Τριών Λιονταριών για να φτάσουν μέχρι την κορυφή του κόσμου και να φέρουν το βαρύτιμο τρόπαιο πίσω στο σπίτι τους. Αν και επρόκειτο για το μικρότερο μέλος της αποστολής της Αγγλίας, ο Γκασκόιν... έλαμπε. Και στον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Δυτική Γερμανία, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να στείλει την Αγγλία στον πρώτο της τελικό από το 1966.

Ο «Γκάζα» ήταν με διαφορά ο κορυφαίος του αγώνα. Είχε δαμάσει τη Δυτική Γερμανία του Κλίνσμαν, του Μπρέμε, του Ματέους και αποτελούσε τη Νο.1 πηγή κινδύνου για την αντίπαλη άμυνα. Το ματς ωστόσο κινούνταν σε λεπτές ισορροπίες και μια στιγμή αρκούσε για να ανατρέψει τα πάντα. Στο 99΄της παράτασης ο αλάνθαστος «Γκάζα» θα υποπέσει σε ένα απερίσκεπτο τάκλιν και θα τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα. Μια κάρτα που σήμανε αυτόματα τον αποκλεισμό του από τον τελικό του Μουντιάλ, καθώς δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής εφόσον η Αγγλία έπαιρνε την πρόκριση.

Ο Γκασκόιν το πήρε χαμπάρι εξ αρχής... Βούρκωσε, αλλά συνέχισε να παίζει. Καταρρακωμένος ωστόσο ψυχολογικά, απείχε από τη διαδικασία των πέναλτι καθώς δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει την ομάδα του. Στο τέλος της ρώσικης ρουλέτας, η Δυτική Γερμανία θα εξασφαλίσει την πρόκριση και ο «Γκάζα» θα ξεσπάσει σε λυγμούς. Οι εικόνες του διαλυμένου Γκασκόιν θα κάνουν τον γύρο του κόσμου και θα σκιρτήσουν την ψυχή όχι μόνο της Αγγλίας, αλλά και ολόκληρου του ποδοσφαιρικού πλανήτη.

Από το αυτογκόλ στο Μουντιάλ στο μοιραίο πάρκινγκ: Η τραγωδία του Αντρές Εσκομπάρ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρξε απλώς ένα ακόμη ποδοσφαιρικό τουρνουά. Αποτέλεσε το σημείο όπου το ποδόσφαιρο συνάντησε, με τον πιο βίαιο τρόπο, την κοινωνική πραγματικότητα μιας χώρας που βρισκόταν σε βαθιά κρίση. Η ιστορία του αρχηγού της Κολομβίας, Αντρές Εσκομπάρ, παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο σκοτεινά και τραγικά κεφάλαια στην ιστορία του αθλητισμού: ένα αυτογκόλ που ξεπέρασε τα όρια του γηπέδου και μετατράπηκε σε σύμβολο μιας κοινωνίας που είχε χάσει τον έλεγχο.

Η Κολομβία έφτασε στο Μουντιάλ του 1994 ως μία από τις πιο υποσχόμενες ομάδες της διοργάνωσης. Στα προκριματικά είχε εντυπωσιάσει με την αγωνιστική της συνοχή, την αμυντική της σταθερότητα και το επιθετικό της ταλέντο. Η ιστορική νίκη με 5-0 επί της Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες είχε εκτοξεύσει τις προσδοκίες, ενώ ποδοσφαιριστές όπως ο Κάρλος Βαλντεράμα, ο Φρέντι Ρινκόν και ο ίδιος ο Εσκομπάρ θεωρούνταν εκπρόσωποι μιας «χρυσής γενιάς».

Ωστόσο, η αγωνιστική εικόνα δεν μπορούσε να αποκοπεί από το περιβάλλον που τη γέννησε. Η Κολομβία της εποχής βρισκόταν σε κατάσταση εσωτερικής αποσύνθεσης. Η δολοφονία του Πάμπλο Εσκομπάρ είχε αφήσει πίσω της ένα κενό εξουσίας που γέμισε με ακόμη περισσότερη βία, εγκληματικότητα και πολιτική αστάθεια. Οι απειλές, οι εκβιασμοί και η διαπλοκή είχαν διεισδύσει σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής. Το ποδόσφαιρο δεν αποτελούσε εξαίρεση.

Η ήττα από τη Ρουμανία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης δημιούργησε έντονη πίεση. Οι παίκτες βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας κριτικής, ενώ αναφορές της εποχής έκαναν λόγο ακόμη και για απειλές προς πρόσωπα του στενού τους περιβάλλοντος. Το βάρος της εκπροσώπησης μιας ολόκληρης χώρας άρχισε να μετατρέπεται σε ψυχολογικό φορτίο.

Στο δεύτερο παιχνίδι απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κατάσταση είχε ήδη ξεφύγει από τα στενά αθλητικά όρια.

Στο 22ο λεπτό, ο Αντρές Εσκομπάρ επιχείρησε να απομακρύνει μια σέντρα από τα αριστερά. Η μπάλα βρήκε το πόδι του και κατέληξε στα δίχτυα της ίδιας του της ομάδας. Το αυτογκόλ δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο στο ποδόσφαιρο. Αυτό που το μετέτρεψε σε ιστορικό γεγονός ήταν το πλαίσιο μέσα στο οποίο συνέβη.

Η εικόνα του αμυντικού να μένει ακίνητος στο χορτάρι, αντιλαμβανόμενος το μέγεθος της στιγμής, έμοιαζε να συμβολίζει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα αγωνιστικό λάθος. Έμοιαζε να συμπυκνώνει την πίεση, τον φόβο και την αγωνία μιας ολόκληρης χώρας.

Η Κολομβία ηττήθηκε, αποκλείστηκε πρόωρα και επέστρεψε στην πατρίδα της μέσα σε κλίμα απογοήτευσης. Παρά τη στήριξη που εξέφρασαν δημόσια οι συμπαίκτες και οι προπονητές του, ο Εσκομπάρ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Το όνομά του συνδέθηκε άδικα με τον αποκλεισμό μιας ομάδας που είχε αποτύχει συνολικά.

Από το γήπεδο στη δολοφονία

Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στο Μεντεγίν, ο Εσκομπάρ βγήκε για μια βραδινή έξοδο. Εκεί δέχθηκε λεκτικές επιθέσεις από άτομα που τον κατηγορούσαν για το αυτογκόλ στο Μουντιάλ. Η ένταση κλιμακώθηκε και σύντομα μετατράπηκε σε βία.

Τα ξημερώματα της 2ας Ιουλίου 1994, σε χώρο στάθμευσης έξω από νυχτερινό κέντρο, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς και υπέκυψε στα τραύματά του. Η είδηση συγκλόνισε τον παγκόσμιο αθλητισμό.

Η δολοφονία του Αντρές Εσκομπάρ δεν μπορεί να εξηγηθεί ως μια απλή περίπτωση ποδοσφαιρικού φανατισμού. Αντιθέτως, αποτέλεσε το αποτέλεσμα ενός εκρηκτικού κοινωνικού περιβάλλοντος, όπου η βία είχε γίνει καθημερινότητα και όπου το ποδόσφαιρο λειτουργούσε ως προέκταση βαθύτερων πολιτικών, οικονομικών και εγκληματικών συγκρούσεων.

Ο Εσκομπάρ δεν πλήρωσε ένα αυτογκόλ. Πλήρωσε το τίμημα μιας κοινωνίας που είχε χάσει τα όριά της.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, το όνομά του παραμένει σύμβολο αξιοπρέπειας και τραγικής αδικίας. Η ιστορία του εξακολουθεί να υπενθυμίζει ότι το ποδόσφαιρο, όσο σημαντικό κι αν είναι, δεν παύει να αποτελεί αντανάκλαση της κοινωνίας μέσα στην οποία γεννιέται και αναπτύσσεται.

Γι’ αυτό και η υπόθεση του Αντρές Εσκομπάρ δεν καταγράφεται απλώς ως μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του αθλητισμού. Καταγράφεται ως μια ανθρώπινη ιστορία που ξεπέρασε το ποδόσφαιρο και μετατράπηκε σε διαχρονικό σύμβολο των ορίων ανάμεσα στο πάθος, τη βία και την ανθρώπινη ζωή.

Τι έπαθε ο Ρονάλντο το 1998: Μύθοι και αλήθειες

Αλήθειες και σενάρια... επιστημονικής φαντασίας γύρω από τον Ρονάλντο στο Μουντιάλ του 1998! Το «Φαινόμενο» πρωταγωνιστεί σε μια από τις πιο παράδοξες ιστορίες στον... διάβα των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Το 1998 στα γήπεδα της Γαλλίας, η Βραζιλία ταξίδευε ως η Πρωταθλήτρια Κόσμου του 1994 και ως φαβορί για το back to back, έχοντας στη σύνθεσή της τον Ρονάλντο στο prime του. Ο αστέρας της Σελεσάο ήταν ο νικητής της Χρυσής Μπάλας το 1997 και ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη εκείνη την εποχή.

Σε εκείνη τη διοργάνωση το έδειξε περίτρανα στο γήπεδο πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ απέναντι σε Μαρόκο, Χιλή και Ολλανδία, οδηγώντας την πατρίδα του... Πελέ σε ακόμη έναν τελικό Μουντιάλ.

Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό απέναντι στην οικοδέσποινα Γαλλία, ο Βραζιλιάνος σταρ υπέστη σοβαρό επεισόδιο με σπασμούς/κρίση, έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Όπως ήταν φυσιολογικό, πολλά σενάρια άρχισαν να δημιουργούνται μετά το συγκεκριμένο περιστατικό.

Κάποιοι υποστήριξαν πως ο νεαρός Ρονάλντο δεν άντεξε το βάρος της πίεσης από τους συμπατριώτες του για το back to back και κατέρρευσε, ενώ άλλοι υπογράμμισαν πως επρόκειτο για ένα σκηνικό που θα μπορούσε απλά να συμβεί σε κάθε άνθρωπο.

Στο κομμάτι των «μύθων» κάποιοι συνωμοσιολόγοι παρουσίασαν την εκδοχή πως η Βραζιλία «πούλησε» τον τελικό, καθώς η Σελεσάο ηττήθηκε με 3-0 από το... σόου του Ζιντάν, στον βωμό του κέρδους κάποιων χορηγών. Το πιο ακραίο σενάριο που δεν έχει καμία υπόσταση είναι πως οι Γάλλοι δηλητηρίασαν τον Ναζάριο, ούτως ώστε να μειωθεί η αποδοτικότητά του.

Η επικρατέστερη εκδοχή είναι πως το «Φαινόμενο» υπέστη πράγματι κρίση λίγες ώρες πριν το μεγάλο ματς και το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν πράγματι οι γιατροί έδωσαν το «οκ» να αγωνιστεί, όπως υποστήριξαν ή αν ο ίδιος ο Ρονάλντο επέμεινε να παίξει.

Το Μουντιάλ έληξε άδοξα για τη Σελεσάο, όμως ο φορ της «χώρας της σάμπα» εξιλεώθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2002 πέτυχε οκτώ γκολ, χάρισε το πέμπτο «Ζιλ Ριμέ» στην πατρίδα του και κατέκτησε τη δεύτερη «Χρυσή Μπάλα» της μεγαλειώδους καριέρας του.

Ντετζόν 2002: Η νύχτα που δίχασε το ποδόσφαιρο και στοίχειωσε τον διαιτητή της

Η αναμέτρηση της Ιταλίας με τη Νότια Κορέα στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2002 στο Ντετζόν δεν αποτέλεσε απλώς έναν αποκλεισμό της ιταλικής ομάδας. Με την πάροδο των χρόνων μετατράπηκε σε ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα γεγονότα στην ιστορία των Μουντιάλ, ένα παιχνίδι που εξακολουθεί να τροφοδοτεί συζητήσεις γύρω από τη διαιτησία, τα ανθρώπινα λάθη και τα όρια της αθλητικής δικαιοσύνης.

Η διοργανώτρια Νότια Κορέα, υπό την καθοδήγηση του Γκους Χίντινκ, είχε ήδη αρχίσει να κερδίζει τον θαυμασμό αλλά και να προκαλεί αμφιβολίες. Ο Ολλανδός τεχνικός είχε δεχθεί έντονη κριτική στα πρώτα χρόνια της παρουσίας του στη χώρα, καθώς τα αποτελέσματα δεν δικαίωναν αρχικά τις επιλογές του. Η αυστηρή προσέγγισή του, βασισμένη στην πειθαρχία, τη φυσική κατάσταση και την αξιοκρατία, είχε συγκρουστεί με παραδοσιακές αντιλήψεις της κορεατικής κοινωνίας. Ωστόσο, το Μουντιάλ του 2002 έμελλε να αλλάξει τα πάντα.

Η Νότια Κορέα πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία στη διοργάνωση, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού σε ολόκληρη τη χώρα. Από την άλλη πλευρά, η Ιταλία του Τζοβάνι Τραπατόνι έφτασε στα νοκ άουτ με αρκετές δυσκολίες και έχοντας ήδη εκφράσει παράπονα για διαιτητικές αποφάσεις στη φάση των ομίλων. Το κλίμα καχυποψίας είχε αρχίσει να διαμορφώνεται πριν ακόμη από τη σέντρα του αγώνα.

Στο γήπεδο, η Ιταλία μπήκε δυνατά και πήρε προβάδισμα με κεφαλιά του Κρίστιαν Βιέρι. Παρά το γκολ, η Νότια Κορέα συνέχισε να πιέζει αδιάκοπα, εκμεταλλευόμενη την ταχύτητα των παικτών της και την ένθερμη υποστήριξη των φιλάθλων της. Η επιμονή της ανταμείφθηκε στο 88ο λεπτό, όταν ήρθε η ισοφάριση που οδήγησε την αναμέτρηση στην παράταση.

Εκεί γράφτηκαν οι πιο αμφιλεγόμενες στιγμές του αγώνα. Στο 103ο λεπτό, ο διαιτητής Μπάιρον Μορένο απέβαλε τον Φραντσέσκο Τότι με δεύτερη κίτρινη κάρτα, θεωρώντας ότι ο Ιταλός επιθετικός προσπάθησε να κερδίσει πέναλτι με «βουτιά». Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς οι επαναλήψεις έδειχναν επαφή ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Λίγα λεπτά αργότερα, ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ του Νταμιάνo Τομάζι, σε μία ακόμη φάση που αμφισβητήθηκε έντονα.

Με αριθμητικό πλεονέκτημα πλέον, η Νότια Κορέα βρήκε τη στιγμή που αναζητούσε. Στο 117ο λεπτό, ο Αν Γιουνγκ-Χουάν πέτυχε το «χρυσό» γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 και στέλνοντας τη χώρα του στα προημιτελικά για πρώτη φορά στην ιστορία της. Για τη Νότια Κορέα ήταν μια ιστορική βραδιά. Για την Ιταλία, η αρχή μιας διαμάχης που δεν έσβησε ποτέ.

Όταν ο αγώνας τελείωσε, η διαμάχη μόλις άρχιζε

Η λήξη του παιχνιδιού βρήκε την ιταλική αποστολή σε κατάσταση έντονης οργής. Πολιτικοί, αθλητικοί παράγοντες και μέσα ενημέρωσης επιτέθηκαν με σφοδρότητα στις αποφάσεις του Μορένο, κάνοντας λόγο για μία από τις χειρότερες διαιτησίες που είχαν εμφανιστεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο Αν Γιουνγκ-Χουάν. Ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός αγωνιζόταν τότε στην ιταλική Περούτζια και, μετά το γκολ που απέκλεισε την Ιταλία, η σχέση του με τον σύλλογο οδηγήθηκε σε οριστική ρήξη. Η απόφαση της διοίκησης να τερματίσει τη συνεργασία μαζί του αποτύπωσε το φορτισμένο κλίμα που επικρατούσε εκείνες τις ημέρες.

Ο Τζοβάνι Τραπατόνι, από τους πιο έμπειρους προπονητές της εποχής, δεν έκρυψε ποτέ την αγανάκτησή του για όσα συνέβησαν στο Ντετζόν. Η ένταση ήταν τέτοια ώστε ακόμη και χρόνια αργότερα το συγκεκριμένο παιχνίδι παρέμενε σημείο αναφοράς κάθε φορά που γινόταν συζήτηση για διαιτητικά λάθη σε μεγάλες διοργανώσεις.

Ο ίδιος ο Μπάιρον Μορένο υπερασπίστηκε σταθερά τις αποφάσεις του, επιμένοντας ότι ενήργησε σύμφωνα με όσα αντιλήφθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, τα γεγονότα που ακολούθησαν στην προσωπική και επαγγελματική του πορεία ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τον μύθο γύρω από το όνομά του.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Εκουαδοριανός διαιτητής τιμωρήθηκε από τις ποδοσφαιρικές αρχές της χώρας του για παρατυπίες σε αγώνες του εγχώριου πρωταθλήματος. Το 2010 συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, γεγονός που επανέφερε το όνομά του στα πρωτοσέλιδα και αναζωπύρωσε τις συζητήσεις γύρω από τον αγώνα του 2002.

Στην Ιταλία, η είδηση αντιμετωπίστηκε από αρκετούς ως μια ιδιότυπη «δικαίωση». Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Άντζελο Ντι Λίβιο, μέλους της αποστολής εκείνης της χρονιάς, ο οποίος περιέγραψε τη διαιτησία του Μορένο ως τη χειρότερη που είχε συναντήσει στην καριέρα του. Οι δηλώσεις του αποτύπωσαν το αίσθημα πικρίας που συνέχισε να συνοδεύει εκείνη τη βραδιά για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Παρά τις θεωρίες, τις κατηγορίες και τις ατελείωτες συζητήσεις, καμία επίσημη έρευνα δεν απέδειξε ποτέ ότι υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια αλλοίωσης του αποτελέσματος. Αυτό, όμως, δεν στάθηκε αρκετό για να σβήσει τις αμφιβολίες.

Η κουτουλιά του Ζιντάν στον Ματεράτσι

Στο ποδόσφαιρο είθισται οι στιγμές που παραμένουν χαραγμένες στο χρόνο να αφορούν ένα πανέμορφο γκολ, ένα τρομερό τάκλιν, μια ευφάνταστη ασίστ κι εν γένει μια στιγμή μαγείας εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Υπάρχουν ωστόσο και στιγμές, οι οποίες σπάνε αυτή τη νόρμα. Και η κουτουλιά του Ζινεντίν Ζιντάν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006 αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν η ιστορία ξεφεύγει από καλούπια.

Τελικός του Μουντιάλ λοιπόν, πριν από 20 χρόνια, στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου. Ο αγώνας μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας είχε οδηγηθεί στην παράταση μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, που είχε διαμορφωθεί από το πρώτο κιόλας 20λεπτο. Στο 108΄της παράτασης ωστόσο και με τα νεύρα στο... κόκκινο, ο Ζιντάν θα χάσει την ψυχραιμία του στο τελευταίο ματς της ένδοξης καριέρας του. Ο θρύλος της Ρεάλ αρχίζει τα... γαλλικά με τον Ιταλό αμυντικό, Μάρκο Ματεράτσι, και η κατάσταση δεν αργεί να ξεφύγει.

Ενώ ο Γάλλος οπισθοχωρεί, τελικά αλλάζει κατεύθυνση, κινείται προς τον Ματεράτσι και τον «ξαπλώνει» στο χόρτο με μια κουτουλιά στο στήθος. Μια ατάκα για την αδερφή του ήταν ικανή να θολώσει την κρίση του Ζιντάν, ο οποίος ενήργησε ενστικτωδώς και μοιραία αντίκρισε την κόκκινη κάρτα.

«Ήταν ηλίθιο αυτό που του είπα, αλλά δεν άξιζα τέτοια αντίδραση. Πάντοτε ακούς πράγματα στους δρόμους, ή στο γήπεδο και μάλιστα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που είπα εγώ. Για όσους είπαν ότι μίλησα για τη μητέρα του, δεν θα το έκανα ποτέ γιατί και η δική μου πέθανε όταν ήμουν 15 ετών. Δεν θα αναφερόμουν ποτέ σε μητέρα... Του είπα για την αδερφή του...» παραδέχθηκε έπειτα από χρόνια ο Μάρκο Ματεράτσι...

Για τον ίδιο βέβαια, όλα εξελίχθηκαν ιδεατά. Η Ιταλία άλλωστε στη διαδικασία των πέναλτι σήκωσε το βαρύτιμο κύπελλο στον ουρανό του Βερολίνου, ενώ η εικόνα του Ζιντάν να αποχωρεί από το γήπεδο με σκυμμένο το κεφάλι δίπλα από το τρόπαιο αποτελεί μέχρι και σήμερα μια από τις δημοφιλείς στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η Γαλλία, ομάδα.. τσίρκο στη Ν. Αφρική

Η Εθνική Γαλλίας ήταν το απόλυτο... ναυάγιο στο Μουντιάλ του 2010! Οι Τρικολόρ κατέρρευσαν στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής τερματίζοντας τελευταίοι στον όμιλό τους με μόλις έναν βαθμό.

Οι Πετεινοί ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όντες οι φιναλίστ του 2006. Το σύνολο του Ντομενέκ απαρτιζόταν από μια πλειάδα αστέρων στη σύνθεσή του. Ανρί, Ριμπερί, Αμπιντάλ, Μαλουντά, Γιορίς, Γκοβού, Εβρά, Ανελκά και ο Τζιμπρίλ Σισέ που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό ήταν κάποιοι από τους αστέρες των Μπλε.

Η παρουσία των Γάλλων ήταν αποκαρδιωτική. Ισοπαλία 0-0 με την Ουρουγουάη, ήττα από το Μεξικό με 2-0 και ήττα από την οικοδέσποινα Νότια Αφρική με 2-1! Κανείς δεν πίστευε στην εικόνα διάλυσης μιας τόσο ποιοτικής ομάδας.

Ωστόσο, όσο παράδοξο και αν ακούγεται η εικόνα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 ήταν απόλυτα φυσιολογική... Οι «κλίκες» μεταξύ παικτών στα αποδυτήρια πολύ πριν την έναρξη της διοργάνωσης, η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του Ντομενέκ, η απουσία αγωνιστικού πλάνου και ο ελλιπής ρυθμός πολλών παικτών εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την τεράστια απογοήτευση.

Και δεν ήταν μόνο αυτά... Ο εκλέκτορας των Γάλλων ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα χωρίς ηγετικά skills και δεν ενέπνεε τους παίκτες του. Το ποτήρι... ξεχείλισε στο ημίχρονο του αγώνα με το Μεξικό. Το έντονο φραστικό επεισόδιο του Ανελκά με τον προπονητή του δημοσιοποιήθηκε με κάθε λεπτομέρεια στον Τύπο και προκάλεσε την απομάκρυνση του έμπειρου παίκτη από την αποστολή της ομάδας.

Αυτό οδήγησε στην «εξέγερση» των συμπαικτών του, γνωστή και ως «Η ανταρσία της Κνίσνα». Οι διεθνείς αρνήθηκαν να προπονηθούν, μπήκαν στο πούλμαν, εξέδωσαν ανακοίνωση κατά της απόφασης για τον... διωγμό του Ανελκά και ανάγκασαν τον τεχνικό τους να τη διαβάσει μπροστά στους δημοσιογράφους.

Ήταν το «κύκνειο άσμα» του Ραϊμόν Ντομενέκ στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας και ένα πικρό... φινάλε για μια φουρνιά υπερταλαντούχων παικτών, που όμως έδειχνε σημάδια αποσύνθεσης ήδη από το Euro 2008.

Το δάγκωμα του Σουάρες

Το Μουντιάλ του 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας έχει γράψει ιστορία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Πέραν της... επτάρας που δέχθηκαν οι οικοδεσπότες από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Γερμανία, το όνομα του Λουίς Σουάρες έχει μείνει στη μνήμη όσων είδαν (ή και όχι) εκείνο το τουρνουά.

Σε αγώνα για τη φάση των ομίλων την 24η Ιουνίου, η Ουρουγουάη αντιμετώπιζε την Ιταλία και, με το σκορ στο 0-1 για τους Ατζούρι, στο 79ο λεπτό, Σουάρες και Τζόρτζιο Κιελίνι βρίσκονται αμφότεροι στο έδαφος. Όπως προκύπτει από τα ριπλέι αλλά και από τον.. ώμο του Ιταλού στόπερ, ο Ουρουγουανός τον έχει δαγκώσει!

Παρόλα αυτά, αρχικά δεν τιμωρείται από τον διαιτητή της αναμέτρησης, όμως η συνέχεια θα είναι εφιαλτική. Μετά την εξέταση της φάσης από τα αρμόδια όργανα της FIFA, αποφασίζεται ποινή 9 αγώνων από ματς της Ουρουγουάης και παράλληλα απαγόρευση 4 μηνών από κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα!

Ο Σουάρες προφανώς δεν παίζει ξανά σε εκείνο το Μουντιάλ, ενώ οι αστικοί μύθοι λένε πως η Μπαρτσελόνα, που εκείνο τον καιρό διαπραγματευόταν και εν τέλει απέκτησε τον ικανότατο στράικερ, έβαλε ειδικό όρο στο συμβόλαιό του που αφορούσε τα... δαγκώματα.

Άλλωστε, το δείγμα δεν ήταν και το ιδανικότερο, αφού το συγκεκριμένο ήταν το 3ο δάγκωμα του «καρχαρία» Σουάρες. Είχαν προηγηθεί το 2010 ένα στον Οτμάν Μπακάλ της PSV και τον Απρίλιο του 2014, λίγους μήνες δηλαδή πριν το Μουντιάλ ένα ακόμη στον Μπράνισλαβ Ιβάνοβιτς της Τσέλσι.

Χρόνια αργότερα ο Λουισίτο παραδέχθηκε σε συνέντευξή του πως μετά το δάγκωμα στον Κιελίνι ζήτησε τη βοήθεια ειδικών και, η αλήθεια είναι πως μέχρι σήμερα δεν έχει επαναλάβει κάτι παρόμοιο. Κατάφερε όμως με αυτή του την ενέργεια να έχει στην «κατοχή» του μια από τις πιο iconic στιγμές των Μουντιάλ.

