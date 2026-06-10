Πολλά έχουν αλλάξει από τη στιγμή που ο Λιονέλ Μέσι στέφθηκε βασιλιάς του κόσμου στο Μουντιάλ του 2022. Τότε ήταν ακόμα στην Ευρώπη ως παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν. Τέσσερα χρόνια αργότερα ωστόσο, ο Αργεντινός έχει εγκαταλείψει τη Γηραιά Ήπειρο και κάνει ζωή χαρισάμενη στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι. Μαζί της μάλιστα κατέκτησε και το MLS Cup το 2025, αλλά οι κορυφαίες διακρίσεις ήρθαν και πάλι με το εθνόσημο στο στήθος. Το 2022 άλλωστε ο Αργεντινός κατέκτησε το Finalissima κόντρα στην Ιταλία, ενώ δυο χρόνια αργότερα σήκωσε το δεύτερο διαδοχικό Copa America με την Αργεντινή.

Στο Μουντιάλ του 2022 ο Κιλιάν Μπαπέ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να χαρίσει το τρόπαιο στη Γαλλία, αλλά δεν ήταν αρκετός. Τι κι αν στέφθηκε πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση, τι κι αν έγινε μόλις ο δεύτερος στην ιστορία του αθλήματος με χατ τρικ σε τελικό Μουντιάλ; Ο Γάλλος επιθετικός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει μόνος του στην αποστολή, αλλά τουλάχιστον πήρε αυτό που ήθελε σε συλλογικό επίπεδο. Πριν από το καλοκαίρι του 2022 άλλωστε έγινε... χαμός με την ανανέωση του συμβολαίου του με την Παρί, όμως τελικά δυο χρόνια αργότερα έφυγε ως ελεύθερος για τη Ρεάλ στην πιο πολύκροτη μεταγραφή της δεκαετίας. Το Champions League ωστόσο παραμένει ακόμα άπιαστο όνειρο, τη στιγμή που η πρώην ομάδα του προέρχεται από δυο σερί κατακτήσεις...

Ο Ασράφ Χακίμι έχει μεταμορφωθεί σε... Μίδα των τροπαίων την τελευταία τετραετία. Πίσω στο 2022 ήταν ο ηγέτης πίσω από την ιστορική πορεία του Μαρόκου μέχρι τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει έχει εξελιχθεί στο κορυφαίο δεξί μπακ του κόσμου με τη φανέλα της Παρί. Υπό τις οδηγίες του Λουίς Ενρίκε μετράει δυο σερί κατακτήσεις Champions League το 2025 και 2026, με το τελευταίο να πρόκειται για ξεχωριστό έτος στην καριέρα του. Στις αρχές της χρονιάς άλλωστε κατέκτησε με το Μαρόκο το Κύπελλο Εθών Αφρικής, έστω και στα... χαρτιά. Στο γήπεδο θυμίζουμε πως τα Λιοντάρια του Άτλαντα έχασαν τον τελικό από τη Σενεγάλη, όμως δυο μήνες αργότερα η Αφρικανική Ομοσπονδία τους έστεψε πρωταθλητές Αφρικής, στερώντας την κούπα από τους Σενεγαλέζους.

Υπάρχει η επέμβαση του Γκόρντον Μπανκς στην κεφαλιά του Πελέ, το τετ-α-τετ του Κασίγιας με τον Ρόμπεν και κάπου εκεί στις κορυφές της αιωνιότητας δεσπόζει και η επέμβαση του Εμιλιάνο Μαρτίνες απέναντι στην Κολό Μουανί. Ο τερματοφύλακας της Αργεντινής έθεσε γερή υποψηφιότητα για την κορυφαία επέμβαση στην ιστορία των Μουντιάλ, όταν νίκησε τον Γάλλο φορ στην τελευταία φάση του τελικού του 2022, με την υστεροφημία του να εκτινάσσεται έκτοτε. Στα χρόνια που ακολούθησαν κατέκτησε ένα ακόμα Copa America κάτω από τα δοκάρια της Αλμπισελέστε, ενώ μέχρι σήμερα υπερασπίζεται την εστία της αγαπημένης του, Άστον Βίλα, στην Premier League. Το 2024 μάλιστα οδήγησε ξανά τους Villans στο Champions League από το 1983, σε μια ιστορική στιγμή για ολόκληρο το κλαμπ.

Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να έχει και το όνομα και τη χάρη, όμως η πορεία της Αργεντινής θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετική αν δεν είχε δίπλα του ως άξιο συμπαραστάτη τον Άνχελ Ντι Μαρία. Ο Αργεντινός επιθετικός αποτέλεσε σημείο αναφοράς στο δεξί άκρο της επίθεσης για την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι, όμως πολλά έχουν αλλάξει από εκείνες τις ημέρες δόξας. Όταν άλλωστε ταξίδεψε στον Κατάρ αγωνιζόταν ακόμα στη Ευρώπη, ως παίκτης της Γιουβέντους. Το 2023 γύρισε στην αγαπημένη του Μπενφίκα για δυο χρόνια, ενώ πλέον αγωνίζεται στην ομάδα με την οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά: Τη Ροζάριο Σεντράλ της Αργεντινής. Σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα, το 2024 κατέκτησε το δεύτερο Copa America της καριέρας του και έριξε τίτλους τέλους στην πορεία του με την Αλμπισελέστε.

Αν μιλούσαμε για έναν φυσιολογικό ποδοσφαιριστή, αυτές οι αράδες θα εστίαζαν στο πότε αποσύρθηκε. Ο Λούκα Μόντριτς ωστόσο δεν έχει τίποτα φυσιολογικό πάνω του.... Και συνεχίζει ακόμα να δαμάζει τον χρόνο. Στα 41 του χρόνια ο Κροάτης θρύλος μπορεί να μην αποτελεί μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης, όμως εξακολουθεί να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο. Το 2025 αποχώρησε ως ελεύθερος από την αγαπημένη του Βασίλισσα και υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο στη Μίλαν. Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο ωστόσο θα πρέπει να πάρει μια κρίσιμη απόφαση για την καριέρα του: Θα συνεχίσει άραγε να μαγεύει με τα ποδοσφαιρικά εξάταπα ή θα κλείσει οριστικά ένα κεφάλαιο δεκαετιών;

Ο Αντουάν Γκριεζμάν μπορεί να μην κλήθηκε στο Μουντιάλ του 2026 ως μέλος της Γαλλίας, όμως μέχρι και το τελευταίο χρονικά τουρνουά αποτέλεσε βασικό γρανάζι πίσω από την επιτυχία των Μπλε. Στην τετραετία που έχει μεσολαβήσει, ο 35χρονος συνέχισε να «γράφει χιλιόμετρα» με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης, την οποία ωστόσο θα αποχαιρετήσει στα τέλη του Ιούνη μετά από μια δεκαετία χωρισμένη σε δυο θητείες. Πλέον ο επόμενος σταθμός της καριέρας του είναι το MLS για λογαριασμό της Ορλάντο Σίτι.