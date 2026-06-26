Τα ξημερώματα της 27ης Ιουνίου Αίγυπτος και Ιράν διασταυρώνουν τα ξίφη τους! Ανήμερα του «Gay Pride» διεξάγεται το πιο αμφιλεγόμενο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026.

Αίγυπτος εναντίον Ιράν, το «Gay Pride» της 27ης Ιουνίου και κάπου στη... μέση η FIFA! Το ποδόσφαιρο λαμβάνει -έστω και άθελά του πολλές φορές- κοινωνικό-πολιτικές και θρησκευτικές διαστάσεις και το ματς ανάμεσα στις δύο χώρες είναι ένα σημαντικό «crash test» για την ετοιμότητα της FIFA στο επικείμενο Μουντιάλ.

Η... μοίρα και το καλεντάρι του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου τα φέρε έτσι, ώστε Αίγυπτος και Ιράν να αναμετρώνται στο LGBTQ Σαββατοκύριακο. Η FIFA αποφάσισε να χαρακτηρίσει το εν λόγω παιχνίδι ως «Pride Match», σε μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην προώθηση και στην ανοχή της ομοφυλοφιλίας σε δύο κράτη όπου το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο εις βάρος της είναι ιδιαιτέρως αυστηρό.

Η απόφαση αυτή δεν άρεσε και... ιδιαίτερα στις δύο χώρες. Η Ομοσπονδία του Ιράν τη χαρακτήρισε παράλογη, ενώ η αντίστοιχη της Αιγύπτου, δεν την ασπάστηκε εκφράζοντας τις διαμαρτυρίες της. Αμφότερες θεωρούν πως η FIFA έδρασε κατά το δοκούν και προς όφελος μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, δημιουργώντας διακρίσεις.

Αίγυπτος και Ιράν αντιτίθενται πολιτικά, πολιτισμικά και ηθικά στην ομοφυλοφιλία. Ακόμη ο «θρησκευτικός φονταμενταλισμός» που επικρατεί και στις δύο χώρες επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις και κυρίως στο Ιράν.

Στην Αίγυπτο το πλαίσιο είναι κάπως πιο ανεκτικό. Δεν απαγορεύεται ρητά, ωστόσο οι αρχές επικαλούνται διατάξεις περί ακολασίας, προσβολής της δημόσιας αιδούς και ανηθικότητας.

Οι ποινές:

φυλάκιση (συχνά από μήνες έως αρκετά χρόνια)

πρόστιμα

αστυνομικές διώξεις και κρατήσεις

μαζικές συλλήψεις και διώξεις LGBTQ ατόμων

Στο Ιράν τα πράγματα είναι πιο κατασταλτικά! Ο ισχύων κώδικας ποινικοποιεί τις συναινετικές σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Ακόμη τα θρησκευτικά τεκταινόμενα της ασιατικής χώρας τις καταδικάζουν ρητά.

Οι ποινές:

μαστίγωση

φυλάκιση

διάφορες σωματικές ποινές

σε ορισμένες περιπτώσεις θανατική ποινή