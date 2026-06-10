Όλες οι τεχνολογικές καινοτομίες που θα χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά στο Μουντιάλ του 2026.

Το Μουντιάλ του 2026 θα μείνει στην ιστορία ως το πιο εξελιγμένο τεχνολογικά αθλητικό γεγονός που έχει διοργανωθεί ποτέ. Δεδομένου ότι το έχουν αναλάβει τρεις διαφορετικές χώρε, οι προκλήσεις είναι τεράστιες, ωστόσο η τεχνολογία και φυσικά το AI θα είναι σύμμαχοι των διοργανωτών φέρνοντας την επανάσταση όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στην οργάνωση του τουρνουά.

Η έξυπνη μπάλα και το τέλος των αμφισβητούμενων φάσεων

Στο επίκεντρο αυτής της τεχνολογικής επανάστασης βρίσκεται και η επίσημη μπάλα των αγώνων, η Adidas Trionda. Σχεδιασμένη αεροδυναμικά με μόλις τέσσερα θερμικά πάνελ, είναι φτιαγμένη για να έχει σταθερή πορεία και να μένει ανεπηρέαστη από τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες που θα επικρατούν στα γήπεδα.

Η ιδιαιτερότητά της όμως κρύβεται στο εσωτερικό της. Εκεί υπάρχει ένας ψηφιακός αισθητήρας, που καταγράφει κάθε κίνηση 500 φορές το δευτερόλεπτο. Για να καταλάβουμε τη σύγκριση, το ανθρώπινο μάτι και οι κανονικές κάμερες βλέπουν σε περίπου 25 με 50 καρέ το δευτερόλεπτο!

Έτσι, η ίδια η μπάλα «εντοπίζει» αμέσως και με απόλυτη ακρίβεια κάθε άγγιγμα, κάθε πάσα, κάθε σουτ ή περιστροφή, βοηθώντας τους διαιτητές να παίρνουν σωστές αποφάσεις χωρίς να υπάρχουν αμφιβολίες για το τι συνέβη σε κάποια αμφισβητούμενη φάση.

Adidas TRIONDA, the official 2026 World Cup ball, needs to be charged before every game.



The ball features a built-in 14-gram sensor that tracks speed, spin, and movement 500 times per second. pic.twitter.com/VoLorinZN7 May 25, 2026

Τρισδιάστατα είδωλα των παικτών!

Σε συνεργασία με τη Lenovo, την επίσημη συνεργάτιδα στο κομμάτι της τεχνολογίας της FIFA, η διοργάνωση υιοθέτησε φέτος τα «3D AI Avatars». Κάθε ένας από τους 1.248 ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στο τουρνουά θα υποβάλλεται σε μια σάρωση που διαρκεί μόλις ένα δευτερόλεπτο, δημιουργώντας ένα άκρως ρεαλιστικό τρισδιάστατο ψηφιακό είδωλο που αποτυπώνει τις ακριβείς διαστάσεις του σώματός του.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, τα είδωλα αυτά θα συγχρονίζονται με τον αισθητήρα της μπάλας και τις κάμερες του σταδίου. Το σύστημα αυτό θα τροφοδοτεί την τεχνολογία του οφσάιντ, επιτρέποντας τη λήψη αποφάσεων μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το σημαντικότερο είναι ότι αυτές οι 3D αναπαραστάσεις των παικτών θα προβάλλονται σχεδόν αμέσως στις οθόνες του σταδίου, αλλά και στην τηλεόραση και οι ίδιοι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν πώς ελήφθη η απόφαση με απόλυτη διαφάνεια.

«Δίδυμα γήπεδα» για την ασφάλεια των φιλάθλων στα στάδια

Η διαχείριση 16 διαφορετικών σταδίων σε τρεις χώρες αποτελεί έναν... Γολγοθά για τους διοργανωτές. Για την αντιμετώπισή του προβλήματος αυτού, η FIFA θα επιστρατεύσει την τεχνολογία φτιάχνοντας με τη βοήθεια της Lenovo τα λεγόμενα «Digital Twins».

Πρόκειται για εξαιρετικά ακριβείς εικονικούς χάρτες των σταδίων, μέσω των οποίων οι διοργανωτές μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη ροή του πλήθους, την κατανομή των δυνάμεων ασφαλείας και τη λειτουργία των τεχνικών συστημάτων.

Αν δημιουργηθεί συνωστισμός σε κάποια πύλη, οι υπεύθυνοι θα έχουν τη δυνατότητα να το βλέπουν ψηφιακά πριν καν αυτό συμβεί! Παράλληλα, οι φίλαθλοι μπορούν να χρησιμοποιούν αυτούς τους διαδραστικούς χάρτες μέσω των κινητών τους για να βρουν την ταχύτερη διαδρομή προς τη θέση τους, αλλά και διάφορα άλλα σημεία ενδιαφέροντος στις πόλεις που τους φιλοξενούν.

Η ισότητα στο γήπεδο με το «Football AI Pro»

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τεχνολογία θα επιχειρήσει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των πλούσιων και των λιγότερο ισχυρών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών. Η FIFA παρέχει και στις 48 ομάδες που συμμετέχουν στο Μουντιάλ πρόσβαση στο εργαλείο «Football AI Pro», που είναι επίσης κατασκευασμένο από τη Lenovo.

Το σύστημα αυτό έχει συλλέξει πληροφορίες και εκατομμύρια δεδομένα, επιτρέποντας στους προπονητές να αναλύουν την τακτική των αντιπάλων τους σε πραγματικό χρόνο και να λαμβάνουν εισηγήσεις για αλλαγές ή τροποποιήσεις των συστημάτων που χρησιμοποιούν.

Έτσι, μια χώρα η οποία κάνει την παρθενική της εμφάνιση στον θεσμό θα έχει πρόσβαση στο ίδιο σύστημα ανάλυσης με τις πιο παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος.