Το Παγκόσμιο Κύπελλο ετοιμάζεται να κάνει σέντρα, αν και τα προβλήματα υπάρχουν και προκαλούν πονοκέφαλο στους διοργανωτές.

Με 48 ομάδες και διάρκεια 39 ημέρες, το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα συνδιοργανώσουν ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό θα είναι το μεγαλύτερο στη μέχρι τώρα ιστορία του θεσμού, κάτι που σημαίνει περισσότεροι ποδοσφαιριστές, περισσότεροι οπαδοί αλλά και περισσότερα προβλήματα!

Και μπορεί οι Αμερικανοί -κυρίως- να υπερηφανεύονται πως έχουν μεριμνήσει προκειμένου το τουρνουά να παραμείνει αξέχαστο σε όσους βρεθούν στα γήπεδά τους, εντούτοις υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια για το τουρνουά, άλλα αντιμετωπίσιμα και άλλα όχι και τόσο...

Από τη γραφειοκρατία μέχρι τις καιρικές συνθήκες, το Μουντιάλ θα δοκιμαστεί έντονα και μένει να δούμε αν η FIFA θα βγει ασπροπρόσωπη στο φινάλε, όπως και οι τρεις χώρες που έχουν αναλάβει το τουρνουά.

Τα προβλήματα με τη βίζα

Με τη δεύτερη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να έχει απαγορεύσει την είσοδο στις ΗΠΑ σε πολίτες δώδεκα χωρών και να έχει βάλει περιορισμούς σε εκείνους άλλων επτά κρατών, είναι σαφές πως δημιουργείται πρόβλημα - με Ιράν και Αϊτή να μετέχουν στο Μουντιάλ αλλά να βρίσκονται στην πρώτη λίστα!

Για τους Ιρανούς φυσικά υπήρξαν ακόμη μεγαλύτερα θέματα λόγω του πολέμου που ξέσπασε μέσα στο 2026 με τους Αμερικανούς, την ώρα που οι Αϊτινοί θα περιοριστούν στους οπαδούς τους που είναι ήδη κάτοικοι ΗΠΑ.

Οι αποστολές των ομάδων έχουν εξασφαλίσει φυσικά ειδική άδεια, αν και υπήρξαν και απρόοπτα, όπως αυτό του Μπριλ Εμπολό της Ελβετίας, που δεν μπόρεσε να ταξιδέψει μαζί με τους συμπαίκτες του λόγω θέματος με τα χαρτιά του, πριν πάρει τελικά την έγκριση μερικές ημέρες αργότερα.

Ζέστη και... κεραυνοί

Κάθε χώρα έχει το κλίμα της και στην περίπτωση των ΗΠΑ, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν το καλοκαίρι ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα. Σε αντίθεση με το Μεξικό και τον Καναδά, όπου ο καιρός αναμένεται πιο ήπιος, σε αρκετές αμερικανικές πόλεις υπάρχει προβληματισμός πως η έντονη ζέστη θα δυσκολέψει τους ποδοσφαιριστές αλλά και τους θεατές.

Και αν η ζέστη δεν μας κάνει κάποια τεράστια εντύπωση, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στους... κεραυνούς! Το πρωτόκολλο των ΗΠΑ προβλέπει πως σε περίπτωση που εντοπιστεί δραστηριότητα σε ακτίνα 13 χιλιομέτρων από γήπεδο, ακολουθεί διακοπή μισής ώρας, με το μέτρο αυτό να λαμβάνεται ξανά αν παρουσιαστεί νέα κεραυνική δραστηριότητα.

Με τη FIFA να μη δύναται να παρέμβει, το ενδεχόμενο να δούμε αγώνες να κρατούν... ώρες, όπως ο περσινός ανάμεσα σε Τσέλσι και Μπενφίκα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, είναι ορατό, με τους φίλους του MLS να γνωρίζουν πως τέτοια φαινόμενα δεν σπανίζουν...

