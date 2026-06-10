Το φετινό Μουντιάλ βρίσκεται προ των πυλών και το Gazzetta σας παρουσιάζει τις πέντε πιο... άμπαλες ομάδες του θεσμού.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βορείου Αμερικής κάνει σέντρα την ερχόμενη Πέμπτη (11/6) και εκτός από ανυπομονησία για το ποιος θα κατακτήσει την κορυφή, παρουσιάζει ενδιαφέρον αναφορικά και με τα αουτσάιντερ που θα δούμε.

Για πρώτη φορά ever, 48 χώρες θα δώσουν το «παρών» στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, με ορισμένες εξ' αυτών ωστόσο να διεκδικούν τον τίτλο της πιο... άμπαλης ομάδας.

Κουρασάο

Όταν μιλάμε για... αμπαλοσύνη, δεν εννοούμε απαραίτητα την κακή ποδοσφαιρικά ποιότητα, αλλά ενδεχομένως και την απουσία από τέτοιες διοργανώσεις. Έτσι, το άσημο Κουρασάο δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα.

Και πως να λείπει, όταν πέρα από το γεγονός πως θα παίξει για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, έμεινε χωρίς προπονητή, ένα μήνα πριν τη σέντρα; Η λύση για την άκρη του πάγκου μπορεί να βρέθηκε, αλλά η ομάδα του Αντονίσε της Κηφισιάς, από το νησάκι των -σχεδόν- 155 χιλιάδων κατοίκων δύσκολα θα κάνει κάτι καλό.

🇨🇼 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Sheffield United midfielder Tahith Chong is the only member of Curaçao's 26-man World Cup squad actually born in Curaçao.



🇳🇱 Every other player in the squad was born in the Netherlands. pic.twitter.com/JToOSAsxcd — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 3, 2026

Παναμάς

Θα βρεθεί για 2η φορά σε τελική φάση Μουντιάλ και αν κρίνουμε από την πρώτη, τότε το δείγμα είναι πέρα για πέρα αρνητικό. Πίσω στο 2018, οι Παναμέζοι έκαναν το απόλυτο των... ηττών (3/3) σε όμιλο με Αγγλία, Βέλγιο και Τυνησία, έχοντας δεχθεί 11 γκολ!

Μάλιστα, και ο τωρινός όμιλος που βρίσκεται μοιάζει κατά πολύ, αφού πάλι θα αντιμετωπίσει τους Άγγλους, καθώς και τις Κροατία και Γκάνα, με τους... ειδικούς να περιμένουν παρόμοια κατάληξη με εκείνη πριν από 8 χρόνια στα γήπεδα της Ρωσίας.

Ουζμπεκιστάν

Μια χώρα....ανέκδοτο, κυρίως των περασμένων ετών είναι το Ουζμπεκιστάν. Όπως το Κουρασάο, έτσι και εκείνο θα παίξει για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον ενθουσιασμό να είναι μεγάλος. Ωστόσο, πέραν του στόπερ της Μάντσεστερ Σίτι, Αμπντουκοντίρ Κουσάνοφ, δεν έχει να επιδείξει κάτι άλλο.

Μια χώρα που σε καμία περίπτωση δεν έχει θεωρηθεί ποδοσφαιρομάνο, μια από τις πιο αδύναμες βάσει στατιστικών ομάδες που θα αγωνιστούν στο τουρνουά, πάει για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις αλλά δύσκολα θα γλιτώσει απέναντι σε Πορτογάλους, Κολομβιανούς και Κονγκολέζους.

Sports entity @dazngroup has ranked 🇺🇿 Uzbekistan as the 2nd worst team at this year's @FIFAWorldCup. Hopefully they look back and see the error of their ways. pic.twitter.com/JEhBeFUWvh — Conor 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇺🇿 (@_UzbekFootball) June 4, 2026

Κατάρ

Μπορεί να κατέκτησε το Ασιατικό Κύπελλο απέναντι στην Ιορδανία (1-3, 2024), όμως όσον αφορά την παρουσία σε Παγκόσμια Κύπελλα δεν έχει να επιδείξει κάτι. Η προηγούμενη διοργάνωση φιλοξενήθηκε εκεί, όμως ως οικοδεσπότες δεν απέφυγαν την...ξεφτίλα.

Οι Καταριανοί ηττήθηκαν και στα 3 παιχνίδια του ομίλου από Ολλανδία (2-0), Εκουαδόρ (2-0) και Σενεγάλη (3-1), δείχνοντας πως εάν δεν ήταν εκείνοι που διοργάνωναν τον θεσμό, δύσκολα θα κατάφερναν να βρεθούν στα τελικά. Οι προσδοκίες για φέτος δεν ξεπερνούν την... τελευταία θέση, απέναντι σε Καναδά Ελβετία και Βοσνία.

Αϊτή

Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στη λίστα χώρες όπως το Πράσινο Ακρωτήρι ή την Ιορδανία που -επίσης- θα έχουν την παρθενική τους συμμετοχή, όμως και η Αϊτή δεν είναι κακή επιλογή. Επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 52 χρόνια και το Μουντιάλ του 1974, όπου έκανε...πάταγο.

Η πατρίδα του Φραντζί Πιερό κατόρθωσε φυσικά να χάσει και τα τρία ματς που έδωσε στον όμιλο, ξεκινώντας με 3-1 από την Ιταλία, πριν ακολουθήσει το εμφατικό 7-0 από τους Πολωνούς. Το... γλυκό ήρθε από την Αργεντινή, που νίκησε με 4-1 και έστειλε την Αϊτή πίσω με το περίφημο 2-14!