VIral έγινε ο Χάμες Ροντρίγκες, καθώς αρνήθηκε να βγάλει φωτογραφία με την κόρη του προέδρου της Κολομβίας.

Χαμός έχει ξεσπάσει στην Κολομβία με τη συμπεριφορά του αρχηγού της εθνικής τους, Χάμες Ροντρίγκες. Κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασης της ομάδας πριν το Μουντιάλ, ο 34χρονος αγνόησε επιδεικτικά την κόρη του προέδρου της χώρας, Γουστάβο Πέτρο, αρνούμενος να βγάλει φωτογραφία μαζί της.

Το περιστατικό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media, καθώς ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού συνέχισε να χαιρετά τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους, ενώ προτίμησε να μην μιλήσει καν στην Αντονέλα Πέτρο.

Σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, οι παίκτες εμφανίστηκαν γενικότερα ανέκφραστοι και «κρύοι» στη συγκεκριμένη εκδήλωση, κάτι που προκάλεσε μεν ερωτηματικά, ωστόσο η συμπεριφορά του Χάμες μονοπώλησε το ενδιαφέρον και δημιούργησε και πολιτική αντιπαράθεση.

Η δημοτική σύμβουλος της Μπογκοτά, Χέιντι Σάντσες, εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στον Κολομβιανό χαφ, αποκαλώντας τον «μάτσο με ένα κοριτσάκι, αλλά δειλό και κλαψιάρη μέσα στο γήπεδο», τονίζοντας ότι η συμπεριφορά του απέναντι στη νεαρή κοπέλα ήταν απαράδεκτη ιδιαίτερα για έναν πατέρα.