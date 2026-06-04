Ο 95χρονος Σουκρού Ερσόι επισκέφτηκε την εθνική ομάδα της Τουρκίας πριν την αναχώρησή της για τις ΗΠΑ.

Η εθνική ομάδα τους Τουρκίας ετοιμάζεται για τη μεγάλη της επιστροφή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 24 χρόνια, με την προσεχή της παρουσία να είναι η τρίτη συνολικά. Πριν το 2026 και το 2002, η Τουρκία είχε δώσει το παρών στον θεσμό ακόμη μία φορά, το μακρινό 1954.

Τότε, οι Τούρκοι είχαν μετρήσει μία νίκη και δύο ήττες σε όμιλο με Ουγγαρία, Δυτική Γερμανία και Νότια Κορέα, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός συνέχειας από την πρώτη φάση στο τουρνουά της Ελβετίας.

Μέλος της αποστολής, ήταν και ο 20χρονος τότε Σουκρού Ερσόι, που είχε υπερασπιστεί την εστία της ομάδας του στο τρίτο και τελευταίο ματς, όπου η ομάδα του είχε διασυρθεί με 7-2 από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια κόσμου, Γερμανία.

Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας των Βέφα, Ανκαραγκιουτσού, Φενέρμπαχτσε και Ζάλτσμπουργκ βρίσκεται ακόμα εν ζωή, μόλις ένας εκ των τεσσάρων από εκείνη την αποστολή και μάλιστα επισκέφτηκε την αποστολή της εθνικής ομάδας της πατρίδας του πριν εκείνη αναχωρήσει για την άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού. Οι Τούρκοι διεθνείς δώρισαν στον Ερσόι μία φανέλα με τον αριθμό 12, που φορούσε στο Μουντιάλ του '54 ο θρυλικός γκολκίπερ, καθώς και μία φανέλα του 1923.