Η ακύρωση ενός φιλικού αγώνα με τη Χιλή επί ισπανικού εδάφους λόγω... Έμπολα έφερε την αντίδραση της Λ.Δ. του Κονγκό.

Η Λ.Δ. του Κονγκό επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 52 χρόνια ωστόσο η προετοιμασία της είναι μετ' εμποδίων, λόγω της έξαρσης του ιού Έμπολα πίσω στην πατρίδα. Κι αυτό γιατί οι τοπικές αρχές προέβησαν σε ακύρωση του φιλικού που θα γινόταν στο Κάντιθ με τη Χιλή για υγειονομικούς λόγους, κάτι που έφερε την αντίδραση των Κονγκολέζων.

«Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα με τις ισπανικές αρχές επειδή αποφάσισαν ότι το δεύτερο φιλικό μας (σ.σ. έπαιξε και με τη Δανία επί βελγικού εδάφους) δεν μπορεί να γίνει λόγω Έμπολα» ανέφερε ο υπουργός Επικοινωνίας, Πατρίκ Μουγιάγια, σε τηλεδιάσκεψη του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, εξηγώντας εν συνεχεία πως «δεν νομίζω πως κανένας παίκτης μας παίζει στην Κινσάσα ή στη Λ.Δ. του Κονγκό. Είμαστε στο Βέλγιο για προετοιμασία εδώ και τρεις εβδομάδες και προετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ, οπότε μια τέτοια απόφαση αποτελεί διάκριση».

Η έξαρση του ιού στα μέσα Μαΐου είχε αναγκάσει τους Κονγκολέζους να ακυρώσουν τις προπονήσεις που θα γίνονταν εντός συνόρων και να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους στο Βέλγιο, όπου κανένα κρούσμα δεν καταγράφηκε αυτές τις εβδομάδες. Υπενθυμίζεται πως κανένα μέλος της αποστολής δεν αγωνίζεται στην πατρίδα του, με τους Μπατουμπινσικά, Κακουτά (ΑΕΛ Novibet) και Μουτουσαμί (Ατρόμητος) να παίζουν στην Ελλάδα.