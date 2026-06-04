Μουντιάλ 2026: Η FIFA απαγόρευσε τα μπουκάλια νερού!

H FIFA απαγόρευσε τα μπουκάλια με νερό στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να υπάρξουν κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Οι θεατές, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ζωντανά στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν θα επιτρέπεται να φέρνουν επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού στα στάδια για λόγους ασφαλείας, μετά από μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής στον Κώδικα Δεοντολογίας Σταδίων.

Η διοργανώτρια αρχή (FIFA), η οποία προηγουμένως επέτρεπε άδεια, διαφανή, επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά μπουκάλια, δήλωσε ότι ο ενημερωμένος κώδικας, που τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη (02/06), πλέον τα απαγορεύει. Άλλα αντικείμενα, όπως μπουκάλια, ποτήρια, βάζα και κουτάκια, απαγορεύονται επίσης για την πρόληψη του κινδύνου τραυματισμού σε περίπτωση ρίψης.

According to emails seen by The Athletic, FIFA have informed World Cup ticket holders that they have updated the code of conduct and the correspondence told fans that “reusable water bottles are no longer permitted at the FIFA World Cup 2026™ stadiums".https://t.co/syXQgOp5u7 pic.twitter.com/0QVrWN4fnM June 3, 2026

«Η FIFA έχει δεσμευτεί να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια όλων των παικτών, διαιτητών, οπαδών, εθελοντών και προσωπικού. Η FIFA έλαβε την απόφαση να απαγορεύσει τα μπουκάλια για την αποτροπή κινδύνων και τραυματισμών σε παίκτες και προσωπικό. Τα μπουκάλια σε εξωτερικούς χώρους απαγορεύονται ήδη σε αρκετούς από αυτούς τους χώρους για λόγους ασφαλείας και η FIFA εφαρμόζει αυτήν την πολιτική σε όλα τα στάδια του τουρνουά», ανέφερε η Ομοσπονδία σε ανακοίνωση της.

Το μέτρο έχει προκαλέσει ανησυχίες στους οπαδούς σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσουν τη ζέστη και τις θερμοκρασίες που προβλέπονται σε ορισμένα γήπεδα να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, καθώς και με την πρόσβαση σε πόσιμο νερό εντός των σταδίων, Η FIFA πάντως από την πλευρά της, τονίζει ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών.

«Η FIFA συνεργάζεται στενά με κάθε Επιτροπή Διοργανώτριας Πόλης και τις τοπικές αρχές για μέτρα μετριασμού της θερμότητας για τους οπαδούς που ταξιδεύουν στο στάδιο, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν πόρους όπως σταθμούς υδρονέφωσης, οπαδούς, σημεία ενυδάτωσης, σκηνές ψύξης και άλλα γύρω από την περίμετρο του σταδίου. Εντός της περιμέτρου του σταδίου, οι τιμές του εμφιαλωμένου νερού για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 θα παραμείνουν σύμφωνες με εκείνες για άλλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε στάδιο».