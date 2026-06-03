Μουντιάλ 2026: Το φιλικό του Κονγκό με τη Χιλή ακυρώθηκε εξαιτίας του ιού Έμπολα

Ο φιλικός αγώνας προετοιμασίας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Χιλής ακυρώθηκε, εξαιτίας των ανησυχιών για την έξαρση του ιού Έμπολα στην αφρικανική χώρα.

Ένας από τους αγώνες προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ακυρώθηκε λίγες μέρες πριν από την έναρξη του τουρνουά. Αναλυτικότερα, το φιλικό που ήταν προγραμματισμένο να παίξουν η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με τη Χιλή στο Κάντιθ της Ισπανίας δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά, λόγω ανησυχιών για την υγεία των ποδοσφαιριστών, οι οποίες σχετίζονται με το ξέσπασμα του ιού Έμπολα στην αφρικανική χώρα.

Οι τοπικές αρχές στην Ισπανία αποφάσισαν να παρέμβουν μετά την αυξανόμενη ανησυχία για την εξάπλωση της νόσου στο Κονγκό, ενώ από τη μεριά του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αύξησε πρόσφατα το επίπεδο κινδύνου της επιδημίας σε «πολύ υψηλό», γεγονός που οδήγησε στη λήψη πρόσθετων προληπτικών μέτρων σε αρκετές χώρες.

Η ακύρωση αποτελεί πλήγμα για την εθνική ομάδα της χώρας, η οποία είχε σχεδιάσει να χρησιμοποιήσει τον αγώνα εναντίον της Χιλής ως ένα από τα τελευταία της τεστ πριν αγωνιστεί στο πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά από σχεδόν μισό αιώνα.

Η αφρικανική ομάδα είχε προηγουμένως ξεκαθαρίσει ότι θα διατηρούσε το σχέδιο προετοιμασίας της και πως όλοι οι παίκτες που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή βρίσκονταν στην Ευρώπη, μακριά από τις περιοχές που επλήγησαν από την επιδημία.

Η ΛΔ Κονγκό θα παραμείνει τώρα στο προπονητικό της καμπ στην Ευρώπη, μέχρι να έρθει η ώρα να ταξιδέψει στη Βόρεια Αμερική για το τουρνουά, ενώ, προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω αλλαγές στο πρόγραμμα προετοιμασίας της.