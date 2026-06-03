Μουντιάλ 2026: Η εξήγηση του Ντε Λα Φουέντε για τη μη επιλογή παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης στην αποστολή της Ισπανίας

Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε αναφέρθηκε στην απόφαση του να μην συμπεριλάβει κανέναν παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης στην αποστολή της Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, βρέθηκε χθες (02/06) καλεσμένος στην ραδιοφωνική εκπομπή «El Larguero», όπου μίλησε για διάφορα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την εθνική ομάδα, η οποία αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο προπονητής της «Φούρια Ρόχα» ρωτήθηκε, εκτός των άλλων και για την άνευ προηγουμένου και ιστορική απουσία παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης από την αποστολή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο προσεχές Μουντιάλ, με την απάντηση του να είναι κατηγορηματική και σαφής.

«Με εκπλήσσει (το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκαν παίκτες της Ρεάλ στην αποστολή); Όχι, δεν με εκπλήσσει γιατί γνωρίζω τις δυνατότητες του ισπανικού ποδοσφαίρου και ξέρω ότι δεν είναι μόνο οι καλύτεροι παίκτες της Μπαρτσελόνα, της Ρεάλ Μαδρίτης ή της Ατλέτικο Μαδρίτης».

«Υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες σε πολλούς άλλους συλλόγους. Πολύ καλοί. Και επειδή έχουμε αυτή την εξαντλητική γνώση του ισπανικού ποδοσφαίρου, αποφασίσαμε να πάμε με τους παίκτες που πιστεύουμε ότι ταιριάζουν καλύτερα αυτή τη στιγμή στο πρότζεκτ μας».

❌ ⚪️ De la Fuente: "NO me sorprende no tener más futbolistas que seleccionar en el Real Madrid"



✅ "Conozco el potencial del fútbol español y sé que hay grandes jugadores que NO están en los grandes equipos"



🧠 "Tiramos de los que creemos que mejor encajan en nuestra idea" pic.twitter.com/mQb01cDtzb June 2, 2026

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής επέμενε στο γεγονος πως δεν θα ταξιδέψουν στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής οι παίκτες των «μερένχες», λέγοντας πως: «Ναι, αλλά είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης σε Παγκόσμιο Κύπελλο», με τον Ντε Λα Φουέντε να αποκρίνεται ότι: «Δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό. Αυτό που θέλω είναι να υπάρχουν πολλοί Ισπανοί παίκτες που είναι ικανοί να αποδώσουν στο επίπεδο που απαιτείται από μια εθνική ομάδα και να αγωνιστούν σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Μπορεί να υπάρχουν μερικοί στη Ρεάλ Μαδρίτης ή αλλού, αλλά έχουμε αποφασίσει ότι αυτοί οι 26 είναι οι καλύτεροι για εμάς αυτή τη στιγμή».

Σε πρόσφατη συνέντευξη του στην «ABC» πάντως, ο Ισπανός προπονητής είχε αποκαλύψει πως επέλεξε να μην συμπεριλάβει ορισμένους ποδοσφαιριστές στην αποστολή της εθνικής ομάδας, λόγω της συμπεριφοράς τους, χωρίς φυσικά να τους κατονομάζει.

«Μιλάμε για μια υποκειμενική άποψη. Μπορεί να διαφωνώ με κάποιον, και αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακός άνθρωπος, αλλά οι ιδέες του απλώς δεν ταιριάζουν με τις δικές μου. Υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις παικτών που πραγματικά δεν μου άρεσαν. Δεν σημαίνει ότι ήταν κακοί άνθρωποι, αλλά δεν ταίριαζαν στο υγιές μοντέλο που είχαμε, οπότε προτιμήσαμε να επιλέξουμε άλλους».