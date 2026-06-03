Μουντιάλ 2026: Το «δίλημμα» της Αγγλικής Ομοσπονδίας για τη χειραψία με τον Πάρτεϊ

Η FA εξετάζει το πως θα αντιμετωπίσουν οι παίκτες της Αγγλίας τον πρώην άσο της Άρσεναλ, Τόμας Πάρτεϊ, στον αγώνα των «Τριών Λιονταριών» εναντίον της Γκάνας στο Μουντιάλ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times», η Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FA) εξετάζει το πως θα πρέπει να χειριστούν οι παίκτες της Αγγλίας την παραδοσιακή χειραψία πριν από τον αγώνα με τον μέσο της Γκάνας, Τόμας Πάρτεϊ, στο μεταξύ τους παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που είναι προγραμματισμένο για τις 23 Ιουνίου.

Θυμίζουμε πως ο άλλοτε άσος των «κανονιέρηδων», ο οποίος αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες για βιασμό και μία για σεξουαλική επίθεση και αναμένεται να δικαστεί στο Δικαστήριο του Σάουθγουορκ, συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή της Γκάνας για το προσεχές τουρνουά, παρά τις εκκρεμείς υποθέσεις, με τον ίδιο να δηλώνει αθώος για όλες τις κατηγορίες.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της αφρικανικής χώρας, Κάρλος Κεϊρόζ, υπερασπίστηκε την επιλογή του να συμπεριλάβει τον Πάρτεϊ στην τελική 26άδα για το Μουντιάλ, επικαλούμενος το τεκμήριο της αθωότητας.

Οι Ντέκλαν Ράις και Μπουκάγιο Σάκα, οι οποίοι έπαιξαν μαζί με τον 32χρόνο διεθνή στην Άρσεναλ, βρίσκονται επίσης στην αποστολή των «τριών λιονταριών», προσθέτοντας επιπλέον ευαισθησία στην όλη κατάσταση.