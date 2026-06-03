Το πρώτο σφύριγμα στο Μουντιάλ 2026 πλησιάζει και από τις 48 ομάδες κάποιες μοιάζουν να είναι πιο μπροστά σε επίπεδο δυναμικής και ταλέντου.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ 2026! Δώδεκα όμιλοι, 48 ομάδες αλλά κάποιες εξ αυτών ξεχωρίζουν και διαθέτουν τα πρώτα «κανόνια»!

Στη φάση των ομίλων η νικήτρια του 2022 Αργεντινή (10ος όμιλος) θα αντιμετωπίσει τις Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, με την Αλμπισελέστε να είναι το ακλόνητο φαβορί στο τελευταίο Μουντιάλ του Μέσι, ο οποίος σκοπεύει να δείξει τις διαθέσεις του με το... καλημέρα!

Αναφορικά με το αντίπαλο δέος, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, το «last dance» του Ίβηρα σταρ σε Παγκόσμιο Κύπελλο πλαισιώνεται από ένα σύνολο ποιοτικότατων και νέων -ως επί το πλείστον- ηλικιακά παικτών (Ζοάο Νέβες, Βιτίνια, Μέντες). Οι Πορτογάλοι είναι το φαβορί απέναντι σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουζμπεκιστάν και Κολομβία (11ος όμιλος) και ο «βιονικός» φορ της Αλ Νασρ αναμένεται να είναι η αιχμή του δόρατος.

Στον 9ο όμιλο η φιναλίστ του 2022 και πρωταθλήτρια του 2018 Γαλλία, θα βρει μπροστά της τις Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία. Ντεμπελέ και Μπαπέ ξεχωρίζουν και οι Τρικολόρ έχουν τον πρώτο λόγο.

Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2024 Ισπανία, έχει μεγάλες βλέψεις και η ενδεχόμενη απουσία του Γιαμάλ στα πρώτα παιχνίδια εξαιτίας του τραυματισμού του, πιθανότατα δε θα στοιχίσει στο σύνολο του Ντε λα Φουέντε την πρωτιά κόντρα σε Πράσινο Ακρωτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη (8ος όμιλος). Η Φούρια Ρόχα των Πέδρι, Νίκο Ουίλιαμς και Φεράν Τόρες, ανάμεσα σε άλλους, μοιάζει πανίσχυρη.

Η Αγγλία των Κέιν και Ουότκινς, μεταξύ άλλων, δεν αστειεύεται και δείχνει πως θα είναι το αφεντικό απέναντι σε Κροατία, Γκάνα και Παναμά, στον 12ο όμιλο.