Η αποστολή της Ελβετίας αναχώρησε για τις ΗΠΑ δίχως τον Μπριλ Εμπολό λόγω προβλήματος με τη βίζα του.

Δίχως έναν από τους εμπειρότερους ποδοσφαιριστές της ταξίδεψε για τις ΗΠΑ η εθνική ομάδα της Ελβετίας, καθώς ο Μπριλ Εμπολό δεν κατάφερε να μπει στο αεροπλάνο! Κι αυτό γιατί ο 29χρονος επιθετικός αντιμετώπισε πρόβλημα με τη βίζα του και κανείς δεν ξέρει αν και πότες θα επιλυθεί...

Όπως αναφέρουν ελβετικά ΜΜΕ, η αρχική αίτηση για την ESTA (ηλεκτρονική ταξιδιωτική έγκριση) του φορ της Ρεν είχε περάσει κανονικά το πρωί της Τρίτης (2/6), εντούτοις λίγες ώρες αργότερα, ακριβώς πριν πετάξει η αποστολή από τη Ζυρίχη, έγινε γνωστό πως τελικά ο ποδοσφαιριστής δεν μπορούσε να μπει στο αεροπλάνο, καθώς τα χαρτιά του έπρεπε να επανεξεταστούν!

Ο Εμπολό είχε ταξιδέψει κανονικά στις ΗΠΑ πέρυσι και μάλιστα είχε σκοράρει σε αμφότερα φιλικά που είχαν δώσει οι Ελβετοί ενάντια σε Μεξικό και ΗΠΑ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το πρόβλημα προέκυψε λόγω τη πρόσφατηςς καταδίκης του παίκτη για παλαιότερη υπόθεση... Το συμβάν είχε λάβει χώρα το 2018 και εντέλει τελεσιδίκησε τον Απρίλιο, με τον διεθνή επιθετικό να καταδικάζεται για απειλές.