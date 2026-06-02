Δημοσιογράφος από το Εκουαδόρ έβαλε κάτω τα δεδομένα και κατέληξε πως το 1/4 των παικτών του φετινού Μουντιάλ δεν θα εκπροσωπήσει τη χώρα όπου γεννήθηκε.

Με 48 ομάδες να μετέχουν στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, πάνω από 1.000 ποδοσφαιριστές απαρτίζουν τις αποστολές. Συγκεκριμένα, 1.248 αναμένεται να βρεθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, αν και πολλοί εξ αυτών δεν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα όπου γεννήθηκαν...

Όπως αναφέρει ο Χάιμε Μάσιας, δημοσιογράφος από το Εκουαδόρ, συνολικά 289 αθλητές δεν θα φέρουν στο στήθος το εθνόσημο του κράτους όπου είδαν το πρώτο φως, με το ποσοστό να φτάνει το 23,2%, ήτοι σχεδόν ένας στους τέσσερις διεθνείς! Ποσοστό πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το 16, 5% του 2022, με τον αριθμό να πέφτει ολοένα και περισσότερο όσο πηγαίνει κανείς προς τα πίσω.

Η ομάδα που έχει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί αλλού είναι το Κουρασάο, καθώς από τους 26 παίκτες της αποστολής, μονάχα ο Ταχίτ Τσονγκ έχει γεννηθεί εκεί, με τους υπόλοιπους 25 να είναι γεννημένοι στην Ολλανδία. Από εκεί και πέρα, η χώρα όπου έχουν γεννηθεί οι πιο πολλοί παίκτες αλλά δεν την εκπροσωπούν είναι η Γαλλία, με Αλγερία, Λ.Δ. Κονγκό, Αϊτή, Τυνησία, Σενεγάλη και Ακτή Ελεφαντοστού να έχουν μπόλικους διεθνείς που ήρθα στη ζωή επί γαλλικού εδάφους.

Συνολικά, 40 από τις 48 ομάδες που μετέχουν στον θεσμό έχουν έστω έναν παίκτη που γεννήθηκε σε άλλη χώρα, με την έρευνα του ρεπόρτερ του Telemundo να καταλήγει πως οι ομάδες με ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν αποκλειστικά εντός συνόρων είναι οι εξής:

Κολομβία

Παναμάς

Σαουδική Αραβία

Νότια Αφρική

Νότια Κορέα

Σουηδία

Αυστρία

Τσεχία

Los 289 jugadores que no representarán a su país de nacimiento en el Mundial pic.twitter.com/mkeTIrL0n9 — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) June 2, 2026