Τουρκία: Κονβόι αυτοκινήτων συνόδευσε την αποστολή για το Μουντιάλ
Η Τουρκία επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, με την αποστολή της εθνικής ομάδας της γειτονικής χώρας να πηγαίνει στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσει για την Αριζόνα έχοντας εντυπωσιακή συνοδεία.
Βλέπετε, τα πούλμαν ακολούθησαν εκατοντάδες αυτοκίνητα μάρκας Togg, που είναι χορηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας, με τα οχήματα να φέρουν τουρκικές σημαίες. Οι εικόνες από την πορεία της πομπής είναι ενδεικτικές, με τους Τούρκους να περιμένουν πολλά από την ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα. Υπενθυμίζεται πως αντίπαλοι στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ, είναι οι ΗΠΑ, Παραγουάη και Αυστραλία.
📍 Yavuz Sultan Selim Köprüsü
🇹🇷 Milli Takım büyük bir konvoy ile Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlanıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Futbol Takımımız, Millî Takımlar ana sponsoru Togg'un araçlarıyla oluşturulan konvoy eşliğinde Dünya Kupası yolculuğuna uğurlandı.
Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından… pic.twitter.com/62ZLcxW1zp— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 2, 2026
Milli Takımımız, Türk bayrakları ve konvoy eşliğinde gidiyor.
