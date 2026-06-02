Τουρκία: Κονβόι αυτοκινήτων συνόδευσε την αποστολή για το Μουντιάλ

Γιάννης Πολιάς
Η αποστολή της εθνικής ομάδας της Τουρκίας είχε εντυπωσιακή συνοδεία στον δρόμο για το αεροδρόμιο ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Τουρκία επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, με την αποστολή της εθνικής ομάδας της γειτονικής χώρας να πηγαίνει στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσει για την Αριζόνα έχοντας εντυπωσιακή συνοδεία.

Βλέπετε, τα πούλμαν ακολούθησαν εκατοντάδες αυτοκίνητα μάρκας Togg, που είναι χορηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας, με τα οχήματα να φέρουν τουρκικές σημαίες. Οι εικόνες από την πορεία της πομπής είναι ενδεικτικές, με τους Τούρκους να περιμένουν πολλά από την ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα. Υπενθυμίζεται πως αντίπαλοι στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ, είναι οι ΗΠΑ, Παραγουάη και Αυστραλία.

     

