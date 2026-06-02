Η αποστολή της εθνικής ομάδας της Τουρκίας είχε εντυπωσιακή συνοδεία στον δρόμο για το αεροδρόμιο ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Τουρκία επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, με την αποστολή της εθνικής ομάδας της γειτονικής χώρας να πηγαίνει στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσει για την Αριζόνα έχοντας εντυπωσιακή συνοδεία.

Βλέπετε, τα πούλμαν ακολούθησαν εκατοντάδες αυτοκίνητα μάρκας Togg, που είναι χορηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας, με τα οχήματα να φέρουν τουρκικές σημαίες. Οι εικόνες από την πορεία της πομπής είναι ενδεικτικές, με τους Τούρκους να περιμένουν πολλά από την ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα. Υπενθυμίζεται πως αντίπαλοι στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ, είναι οι ΗΠΑ, Παραγουάη και Αυστραλία.

🇹🇷 Milli Takım büyük bir konvoy ile Amerika Birleşik Devletleri’ne uğurlanıyor. pic.twitter.com/HC1rkAlbRQ — Spor Bülteni (@sporbultenicom) June 2, 2026

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Futbol Takımımız, Millî Takımlar ana sponsoru Togg'un araçlarıyla oluşturulan konvoy eşliğinde Dünya Kupası yolculuğuna uğurlandı.



Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından… pic.twitter.com/62ZLcxW1zp June 2, 2026