Αγγλία: Οι αστέρες που θα μείνουν εκτός αποστολής για το Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, αναμένεται να αφήσει εκτός αποστολής για το Παγκόσμιο Κύπελλο αρκετούς αστέρες της ομάδας.

Ο Τόμας Τούχελ θα ανακοινώσει την Παρασκευή (22/05) την αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά την Πέμπτη το βράδυ (21/05) έγιναν γνωστά μερικά από τα ονόματα που δεν θα βρίσκονται στην 26άδα των «Τριών Λιονταριών».

Οι Κόουλ Πάλμερ, Φιλ Φόντεν, Χάρι Μαγκουάιρ και Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ είναι τα μεγαλύτερα ονόματα που αναμένεται να μην ταξιδέψουν στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, καθώς η χρονιά που διένυσαν με τους συλλόγους τους δεν άφησαν ικανοποιημένο τον ομοσπονδιακό προπονητή της ομάδας.

🚨🚨| BREAKING: Trent Alexander-Arnold is NOT named in England squad for 2026 World Cup. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❌



Αντιθέτως, οι Λουκ Σο, Άνταμ Γουόρτον και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει εντυπωσιακές ατομικές σεζόν με του συλλόγους τους, δεν θα βρίσκονται επίσης στις κλήσεις του Γερμανού τεχνικού.

Τέλος, τόσο ο αμυντικός της Τσέλσι, Λέβι Κόλγουιλ, όσο και ο οπισθοφύλακας της Νιούκαστλ, Λιούις Χολ, δεν μπόρεσαν να πείσουν τον Τούχελ και έτσι δεν θα ταξιδέψουν ούτε εκείνοι στο τουρνούα, το οποίο θα ξεκινήσει σε λιγότερο από 20 ημέρες.

Players left out of the World Cup squad for England:



❌ Phil Foden.

❌ Cole Palmer.

❌ Harry Maguire.

❌ Lewis Hall.

❌ Adam Wharton.

❌ Luke Shaw.

❌ Fikayo Tomori.

❌ Morgan Gibbs-White.



Από την άλλη, ο επιθετικός της Αλ Αχλί, Ιβάν Τόνι, καθώς και οι τρεις της Νιούκαστλ, Τίνο Λιβραμεντο, Νταν Μπερν και Άντονι Γκόρντον, είναι πιθανό να συμπεριληφθούν στην 26άδα της Αγγλίας, όπως επίσης και η τριάδα της Άστον Βίλα, Όλι Γουότκινς, Μόργκαν Ρότζερς και Έζρι Κόνσα, οι οποίοι την Τετάρτη (20/05) βοήθησαν την ομάδα να κατακτήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο μετά από περισσότερα από 40 χρόνια. Τέλος στην αποστολή αναμένεται να συμπεριληφθεί κανονικά και ο έμπειρος μέσος, Τζόρνταν Χέντερσον.