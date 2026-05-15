Ο Λούι Μπεν Φαρχάτ δεν μπήκε στην αποστολή της Τυνησίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, κατόπιν αιτήματος που μετέφερε στον προπονητή ο πατέρας του...

Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό έλαβε χώρα στην εθνική Τυνησίας, όπως αποκάλυψε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Σαμπρί Λαμουσί. Ο εμβληματικός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που εδώ και μερικούς μήνες βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο τον Λούι Μπεν Φαρχάτ, παρότι ήθελε να το πράξει...

Όπως ανέφερε ο 55χρονος κόουτς, «έλαβα το πρωί ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα του παίκτη, μου είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να τον πάρω στο Μουντιάλ και πως δεν θα πάει. Σοκαρίστηκα. Πήρα τον Λούι αλλά δεν το σήκωσε. Προσπάθησα να επικοινωνήσω ξανά με τον πατέρα του, μα ούτε αυτός απάντησε. Είναι έλλειψη σεβασμού, αυτή η υπόθεση έκλεισε»...

Γεννημένος σε περιοχή της Στουτγκάρδης το 2006, ο Μπεν Φαρχάτ μπορεί να παίξει τόσο στην εθνική Τυνησίας, όσο σε εκείνη της Γερμανίας, κάνοντας το ντεμπούτο του με τους Αετούς της Καρχηδόνας πριν από ένα δίμηνο. Παίκτης της Καρλσρούης από το 2024, μετρά με τη φανέλα της εννέα γκολ και δύο ασίστ σε 39 συμμετοχές στην 2.Bundesliga.