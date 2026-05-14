Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει για επικίνδυνες θερμοκρασίες στα γήπεδα των ΗΠΑ όπου θα διεξαχθούν αγώνες του Μουντιάλ 2026, με τη FIFPRO να επεμβαίνει για την ασφάλεια των παικτών.

Συναγερμός λίγο πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για συνθήκες ακραία επικίνδυνες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα σημειωθούν στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, μια πρόσφατη μελέτη του World Weather Attribution προειδοποιεί ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει και τις συνθήκες της διοργάνωσης, με τουλάχιστον 26 αγώνες να αναμένεται να διεξαχθούν υπό υπερβολικά έντονη ζέστη.

Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται και στον συνδυασμό θερμοκρασίας, υγρασίας και ηλιακής ακτινοβολίας, με τη FIFPRO να εκφράζει την έντονη ανησυχία, καθώς οι συστάσεις της για την ασφάλεια των αθλητών συγκρούονται με τους κανονισμούς της FIFA.

Ενώ η FIFPRO θεωρεί επικίνδυνο το να διεξαχθεί οποιοδήποτε παιχνίδι οταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 28°C και προτείνει την αναβολή του, η παγκόσμια ομοσπονδία επιτρέπει τη διεξαγωγή αγώνων ακόμα κι αν το θερμόμετρο δείχνει 32°C.

Σύμφωνα με την έκθεση, τουλάχιστον πέντε αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σε συνθήκες που η FIFPRO κρίνει ως ακατάλληλες για την υγεία των ποδοσφαιριστών.

Πόλεις όπως το Μαϊάμι, το Κάνσας Σίτι, η Φιλαδέλφεια και η Νέα Υόρκη θεωρούνται ως οι πιο εκτεθειμένες. Ακόμα και ο τελικός της 19ης Ιουλίου στο «MetLife Stadium» φαίνεται ότι είναι πολύ επίφοβος. Παρόλο που ορισμένα στάδια διαθέτουν κλιματισμό, ο κίνδυνο παραμένει για τις προπονήσεις, τις μετακινήσεις, αλλά και για τους φιλάθλους.