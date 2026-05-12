Ο Παναθηναϊκός άφησε ελεύθερο τον Φακούντο Πελίστρι να ταξιδέψει στην Ουρουγουάη και να τεθεί στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου του Μαρσέλο Μπιέλσα, ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό κι έτσι δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ξανά φέτος με το «Τριφύλλι». Έτσι, οι Πράσινοι τον άφησαν να ταξιδέψει στην πατρίδα του και να ενσωματωθεί πρώτος στο ρόστερ του Μαρσέλο Μπιέλσα, για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σύμφωνα με πηγή της πατρίδας του.

Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα δύο αγωνιστικές για να ολοκληρώσει τα φετινά playoffs, με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της «Λεωφόρου Αλεξάνδρας».

Ο 24χρονος εξτρέμ μετρά 39 συμμετοχές, δύο γκολ και εννέα ασίστ με τη Σελέστε. Υπενθυμίζουμε πως η χώρα της Νότιας Αμερικής θα αγωνιστεί με Σαουδική Αραβία, Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026.