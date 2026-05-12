Ένα μήνα πριν το Μουντιάλ το Κουρασάο έμεινε χωρίς προπονητή

Λίγο πριν την πρεμιερα του Μουντίαλ 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά η εθνική Κουρασάο είναι σε κρίση, καθώς ο Φρεντ Ρούτεν παραιτήθηκε από την θέση του ομοσπονδιακού προπονητή.

Πιο συγκεκριμένα μόλις τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο Φρεντ Ρούτεν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας που έζησε το όνειρο, όταν προκρίθηκε στο παγκόσμιο Κύπελλο. Η χώρα έχει περίπου 155 χιλιάδες κατοίκους, λιγότερους δηλαδή και από... την Πάτρα,έτσι το Κουρασάο έσπασε το... ρεκόρ της Ισλανδίας (300 χιλ. κάτοικοι) και έγινε το πιο μικρό πλυθυσμιακά κράτος που θα συμμετάσχει στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ανακοίνωση:

«Παρ΄όλο που ο Ρούτεν δεν ήταν το θέμα των συζητήσεων, επέλεξε να παραιτηθεί για να προστατεύσει την σταθερότητα και τις υγιείς επαγγελματικές σχέσεις εντός της ομάδας και του προσωπικού», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση μετά από την συνάντηση των δύο πλευρών, ενώ ο Ρούτεν δήλωσε σχετικά: «Δεν πρέπει να υπάρχει κλίμα που να βλάπτει τις υγιείς επαγγελματικές σχέσεις εντός της ομάδας ή του προσωπικού. Γι’ αυτό η παραίτηση είναι η σωστή απόφαση. Ο χρόνος πιέζει και το Κουρασάο πρέπει να προχωρήσει. Λυπάμαι για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, αλλά εύχομαι σε όλους τα καλύτερα».

Να θυμίσουμε πως συμμετάσχει στο Μουντιάλ 2026 με αντιπάλους τη Γερμανία, την Ακτής Ελεφαντοστού και τον Ισημερινό.

