Τα κανάλια της FΟΧ και η πλατφόρμα εύρεσης εργασίας Indeed ψάχνουν έναν άνθρωπο για να παρακολουθήσει και τα 104 ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο πλησιάζει και αναμένεται πιο... μεγάλο από ποτέ, με 48 ομάδες να συμμετέχουν και 104 αγώνες να είναι προγραμματισμένοι μεταξύ 11 Ιουνίου και 19 Ιουλίου! Και αν υπάρχει κάποιος που προτίθεται να δει όλα τα ματς, τότε έχει την ευκαιρία να το πράξει και να βγάλει και 50.000 δολάρια...

Βλέπετε, το FOX Sports, το FOX One και η πλατφόρμα εύρεσης εργασίας Indeed αναζητούν ένα άτομο για να μην χάσει λεπτό από το επερχόμενο Μουντιάλ, παίρνοντας τον ρόλο του Chief World Cup Watcher!

Ο τυχερός ή η τυχερή θα παρακολουθήσει τους αγώνες μέσα από ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο της Νέας Υόρκης, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να κάνουν εγγραφή στην Indeed, να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο προφίλ τους και να μοιραστούν ένα βίντεο με το ανάλογο hashtag.