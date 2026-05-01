Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Παλαιστίνης, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογο του.

Ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, αναφέρθηκε στην απόφαση του να αρνηθεί να φωτογραφηθεί με τον Αντιπρόεδρο της Ισραηλινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μπασίμ Σεΐχ Σουλιμάν, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της FIFA στο Βανκούβερ την Πέμπτη (30/04).

Η ευκαιρία για φωτογραφία προτάθηκε από τον Πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ως συμβολική χειρονομία ενότητας. Ωστόσο, ο Ρατζούμπ παρέμεινε σταθερός στην άρνησή του, επικαλούμενος την συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση και τις πολιτικές εντάσεις που επικρατούν μεταξύ των δύο κρατών.

«Το άτομο που μιλάει εκ μέρους του Ισραήλ δεν αναγνώρισε καν τα βάσανα του λαού ή τι συμβαίνει. Προσπαθεί να ομορφύνει το άσχημο πρόσωπο αυτής της ισραηλινής κυβέρνησης. Γενοκτονία, εθνοκάθαρση, αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες λόγω της ισραηλινής κατοχής, του στραγγαλισμού, των περιορισμών, των δολοφονιών και των συλλήψεων».

Ενώ αναγνώρισε τις προθέσεις του Προέδρου της FIFA, ο Ρατζούμπ υπαινίχθηκε ότι η πρόταση του ήρθε σε λανθασμένο, χρονικά, σημείο, υπονομεύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Νομίζω ότι ο Τζάνι (Ινφαντίνο) έχει το δικαίωμα να προσπαθεί να χτίσει γέφυρες και να φέρει τους ανθρώπους κοντά. Αλλά ενώ μπορεί να κατανοεί την κατάσταση, ίσως να μην γνωρίζει το πλήρες βάθος των δεινών του παλαιστινιακού λαού και της παλαιστινιακής αθλητικής οικογένειας».

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας κατέληξε, τονίζοντας ότι η στάση του είναι θέμα αρχής. «Για μένα, ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Είναι ένας κώδικας δεοντολογίας που πρέπει να ακολουθήσω. Αλλά αν η άλλη πλευρά εκπροσωπεί έναν εγκληματία και μιλάει στο Συνέδριο της FIFA εκ μέρους του σαν να ήταν η Μητέρα Τερέζα; Πώς μπορώ να σφίξω τα χέρια ή να βγάλω φωτογραφία με ένα τέτοιο άτομο;».