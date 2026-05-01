Ο Ινφαντίνο θα διεκδικήσει για 4η φορά την προεδρία της FIFA

Ο Τζάνι Ινφαντίνο αποκάλυψε σε πρόσφατη ομιλία του πως θα διεκδικήσει για 4η φορά την προεδρία της FIFA, με ευρεία υποστήριξη από πολλές συνομοσπονδίες.

Ο Τζάνι Ινφαντίνο, ανακοίνωσε την Πέμπτη (30/04) στο ετήσιο συνέδριο της διοργανώτριας αρχής του ποδοσφαίρου ότι θα επιδιώξει την επανεκλογή του όταν λήξει η τρέχουσα θητεία του το 2027.

Ο πρόεδρος της FIFA έκανε τη δήλωση αυτή στο τέλος της εκδήλωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας διακήρυττε το ρεκόρ του τα τελευταία 10 χρόνια και υποσχέθηκε παράλληλα στα 211 μέλη της FIFA ότι θα λάβουν συνολικά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ (2,7 δισεκατομμύρια δολάρια) σε διανομές τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

«Θέλω να σας επιβεβαιώσω ότι θα είμαι υποψήφιος για τις εκλογές της FIFA για την προεδρία του επόμενου έτους», δήλωσε ο Ινφαντίνο και μεγάλο μέρος της αίθουσας ανταποκρίθηκε, προσφέροντας του ένα θερμό χειροκρότημα.

Μάλιστα, θα είναι υποψήφιος με την υποστήριξη τουλάχιστον τριών από τις έξι συνομοσπονδίες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Πιο συγκεκριμένα τα διοικητικά όργανα της Αφρικής και της Ασίας, τα οποία μαζί εκπροσωπούν 100 από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη, ανακοίνωσαν την Τετάρτη (29/04) ότι θα υποστηρίξουν την υποψηφιότητα επανεκλογής του Ινφαντίνο, πριν καν ο ίδιος ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος. Εντάχθηκαν στο πλευρό της νοτιοαμερικανικής συνομοσπονδίας (CONMEBOL), η οποία ήδη τον υποστήριξε για επανεκλογή νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Ινφαντίνο θα είναι επομένως φαβορί για να υπηρετήσει για άλλα τέσσερα χρόνια, ενώ θα μπορούσε να είναι και ο μοναδικός υποψήφιος, όπως ήταν το 2019, αλλά και το 2023.

Θυμίζουμε πως Ινφαντίνο έγινε πρόεδρος της FIFA το 2016, όταν κέρδισε μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη εκλογική αναμέτρηση, μετά από ένα σαρωτικό σκάνδαλο διαφθοράς που ανέτρεψε τον προκάτοχό του, Σεπ Μπλάτερ. Γρήγορα αύξησε τις οικονομικές κατανομές σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA και εδραίωσε την υποστήριξη πολλών.

Έθεσε υποψηφιότητα χωρίς αντίπαλο για επανεκλογή το 2019 και το 2023. Με το καταστατικό της FIFA να περιορίζει τους προέδρους σε «όχι περισσότερες από τρεις θητείες», ορισμένοι θεώρησαν ότι η τρέχουσα θητεία θα έπρεπε να είναι η τελευταία του. Αλλά ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την παραμονή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 ότι είχε «διευκρινιστεί» σε αυτόν και στο διοικητικό συμβούλιο της FIFA ότι τα πρώτα τρία χρόνια της θητείας του, από το 2016-2019, δεν υπολογίζονταν στο όριο επειδή δεν ήταν μια πλήρης τετραετία και έτσι, αν επιθυμούσε στο μέλλον, θα μπορούσε να συμμετάσχει κανονικά στην εκλογική διαδικασία.

Μπορεί εκτός FIFA, να έχει γίνει αντικείμενο καταγγελίας για ηθικά ζητήματα, καθώς και συνεχούς χλευασμού και οργής μεταξύ των οπαδών που διαμαρτύρονται για τις τιμές των εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, τους θερμούς επαίνους του για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ή για πολλά άλλα ζητήματα, όμως μεταξύ των ψηφοφόρων χαίρει τεράστιας εκτίμησης,

Αυτό συμβαίνει κυρίως, επείδη υπό τον Ινφαντίνο, τα έσοδα της FIFA έχουν αυξηθεί σε επίπεδα ρεκόρ, γεγονός που του επέτρεψε να υποσχεθεί ρεκόρ οικονομικών διανομών στις ομοσπονδίες. Κάθε μέλος δικαιούταν τα ίδια 6,8 εκατομμύρια ευρώ ως βασικό ποσό από το 2023-26, με περισσότερα διαθέσιμα σε όσους «χρειάζονται τη μεγαλύτερη βοήθεια».