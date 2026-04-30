Ως «αποδιοπομπαίους τράγους» υποδέχθηκαν τους απεσταλμένους της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου οι Καναδοί, οι οποίοι τους απαγόρεψαν την είσοδο στη χώρα για το προγραμματισμένο meeting της FIFA.

Από το πρωί της Πέμπτης (30/4) τα μέλη της Ιρανικής Ομοσπονδίας κατήγγειλαν ανάρμοστη συμπεριφορά των Μεταναστευτικών Αρχών στην προσπάθειά τους να ταξιδέψουν στην ενδοχώρα για το meeting με τη FIFA.

Οι Ιρανοί επέστρεψαν «άρον άρον» πίσω στην πατρίδα τους με την Υπουργό Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ να δηλώνει πως έγινε... κατά λάθος. Η τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως δεν έχει ξεπεραστεί από τους Καναδούς και το συγκεκριμένο συμβάν είναι ένας κακός «προάγγελος», ενόψει του Μουντιάλ 2026, το οποίο πλησιάζει.

Σύμφωνα με το «Tasnim» εγκεκριμένα στελέχη της FIFA επικοινώνησαν με την ιρανική αποστολή, εξέφρασαν τη λύπη τους για το περιστατικό και δεσμεύτηκαν πως ο ίδιος ο Τζιάνι Ινφαντίνο θα προγραμματίσει εκ νέου συνάντηση στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδίας, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση.