H FIFA αυξάνει τo χρηματικό έπαθλο για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η FIFA αποφάσισε να αυξήσει τη συνολική χρηματοδότησή της κατά 15% προς τις 48 χώρες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Ενάμιση μήνα σχεδόν πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου (11 Ιουνίου - 19 Ιουλίου), το οποίο θα συνδιοργανώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς και θα είναι το πρώτο στην ιστορία με 48 ομάδες, η FIFA προχώρησε σε μία σημαντική κίνηση, αυξάνοντας το χρηματικό έπαθλο που θα διατεθεί στους συμμετέχοντες κατά 15%.

Αυτή η συνολική κατανομή θα φτάσει περίπου τα 774 εκατομμύρια ευρώ (871 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με απόφαση της Ομοσπονδίας στη χθεσινή (28/04) συνεδρίαση του Συμβουλίου της στο Βανκούβερ του Καναδά.

Η FIFA ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ένα συνολικό ποσό 620 εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 727 εκατομμύρια δολάρια), το οποίο έχει πλέον αυξηθεί «δεδομένης της εμπορικής επιτυχίας του ανδρικού τουρνουά», όπως εξήγησε σε πρόσφατη ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης, οι ομοσπονδίες είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο οικονομικών απωλειών που σχετίζονται με τη συμμετοχή στη διοργάνωση, λόγω σημαντικού κόστους που σχετίζεται με τη μεταφορά, τους φόρους και τα καθημερινά έξοδα μιας ομάδας.

Έτσι, ο προϋπολογισμός «προετοιμασίας» αυξάνεται από 1,3 εκατομμύρια ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και ο προϋπολογισμός «συμμετοχής» από 7,7 σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξάνονται επίσης τα ποσά που διατίθενται για την υποστήριξη των αντιπροσωπειών, αλλά και για τα εισιτήρια που τους διανέμονται.

🚨🚨| JUST IN: FIFA plans to INCREASE prize money for participating countries.



Each of the 48 teams already earns at least $10.5M, with the winner getting $50M and these figures are set to rise.



The decision comes after projected tournament revenue of over $11B.



«Η FIFA είναι περήφανη που βρίσκεται σε μία άνευ προηγουμένου οικονομική ευρωστία, η οποία μας επιτρέπει να στηρίζουμε τις ομοσπονδίες-μέλη μας όπως ποτέ άλλοτε», δήλωσε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Τζάνι Ινφαντίνο.

Τέλος, το χρηματικό έπαθλο για το τουρνουά είχε ήδη αυξηθεί κατά 50% σε σύγκριση με αυτό που διανεμήθηκε στο Κατάρ το 2022. Μάλιστα, η διάδοχος της Αργεντινής, η χώρα δηλαδή που θα στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα αποχωρήσει από τον τελικό του Νιου Τζέρσι στις 19 Ιουλίου με σχεδόν 43 εκατομμύρια ευρώ.