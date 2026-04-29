Η FIFA προχωράει στην υποχρεωτική καθιέρωση ενός παίκτη κάτω των 20 ή 21 ετών στην ενδεκάδα κάθε συλλόγου παγκοσμίως.

Η FIFA προχώρησε σε μια ιστορική απόφαση, καθώς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου της, εγκρίθηκε ομόφωνα ένας νέος κανονισμός που θα υποχρεώνει τους συλλόγους να έχουν ανά πάσα στιγμή στο γήπεδο τουλάχιστον έναν παίκτη κάτω των 20 ή των 21 ετών. Ο συγκεκριμένος παίκτης, μάλιστα, θα πρέπει να προέρχεται από τις ακαδημίες της εκάστοτε ομάδας.

Η απόφαση αυτή θα φέρει πολλές και σημαντικές αλλαγές μιας και οι σύλλογοι θα αναγκαστούν να αναθεωρήσουν τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάδειξη των δικών τους παιδιών αντί να προχωρούν για δαπανηρές μεταγραφές αφήνοντας τους νεαρούς παίκτες στον πάγκο. Ο κανόνας αυτός θα αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά από το 2027 και ύστερα.

Πέραν της απόφασης αυτής, η FIFA ανακοίνωσε μέσω του Συμβουλίου της και μια σειρά από άλλα μέτρα. Ο νόμος Πρεστιάνι είναι ένα εξ αυτών, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε πως η ομοσπονδία θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο οικονομικά τις 48 χώρες που συμμετέχουν στο ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της χρηματοδότησής της στα 768 εκατ. ευρώ.