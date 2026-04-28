Το Βανκούβερ αρνήθηκε να προσφέρει στον Ινφαντίνο ασφάλεια εφάμιλλης του... Πάπα

Το Βανκούβερ αρνήθηκε στον Τζάνι Ινφαντίνο τα μέτρα ασφαλείας που είχε ζητήσει, ενόψει του συνεδρίου της FIFA που φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στην καναδική πόλη.

Η FIFA ζήτησε να διατεθεί στον πρόεδρό της, Τζάνι Ινφαντίνο, πλήρης συνοδεία αυτοκινητοπομπής για το ετήσιο συνέδριό της, το οποίο διεξάγεται αυτή την εβδομάδα στο Βανκούβερ, παρόμοια με τα πρωτόκολλα που συνήθως ισχύουν για τις επισκέψεις του Πάπα ή του πρόεδρο των ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, ρεπορταζ του καναδικού «Global BC News» ανέφερε ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία ζήτησε συνοδεία επιπέδου τέσσερα, η οποία έχει την ικανότητα να περνάει από τα κόκκινα φανάρια και να εμποδίζει τους άλλους χρήστες του δρόμου.

Η αστυνομία του Βανκούβερ όμως απέρριψε το αίτημα αυτό, εν μέσω ανησυχιών για το κόστος ασφαλείας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξαιτίας των σημαντικών επιπτώσεων στο κόστος για τους φορολογούμενους της πόλης, σύμφωνα με τους Times.

April 28, 2026

Η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας παρείχε ενημέρωση σχετικά με τον προϋπολογισμό ασφαλείας για όλη την διοργάνωση, πριν από σχεδόν ένα χρόνο και η εκτίμηση αυτή ήταν περίπου στα 345 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ντέιβ Τζόουνς, επικεφαλής ασφάλειας της FIFA στο Βανκούβερ, δήλωσε ότι όσο το τουρνουά βρίσκεται σε εξέλιξη, θα υπάρχουν περισσότεροι αστυνομικοί στην πόλη από ποτέ, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών από τις ένοπλες δυνάμεις σε όλο τον Καναδά.

«Οι εκτιμήσεις σε αυτό το σημείο αφορούν... την απλή φιλοξενία αυτού, το οποίο έχει τηλεοπτικό κοινό έως και 19 δισεκατομμύρια προβολές συνολικά. Αυτό και μόνο δείχνει τη σημασία. Και οι σκοποί σχεδιασμού και η συζήτηση αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι ο αριθμός των αστυνομικών και ασφαλιστικών πόρων που θα αναπτυχθούν τις ημέρες των αγώνων θα ξεπεράσει οποιεσδήποτε άλλες αναπτύξεις έχουν πραγματοποιηθεί».

— Global BC (@GlobalBC) April 28, 2026

Η τεράστια κλίμακα της διοργάνωσης ενός τουρνουά σε όλη τη Βόρεια Αμερική, με ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα και σημαντικές λειτουργικές απαιτήσεις, έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένα συμμετέχοντα έθνη.

Η UEFA έχει αγνοήσει τις ανησυχίες αρκετών ευρωπαϊκών ομοσπονδιών ότι οι ομάδες θα μπορούσαν να δυσκολευτούν να ισοσκελίσουν τα κέρδη τους, εκτός αν προχωρήσουν βαθιά στη διοργάνωση, ενώ η FIFA, από την πλευρά της, αναμένεται να επισημάνει την άνευ προηγουμένου εμπορική δύναμη του τουρνουά.

Το διοικητικό όργανο έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να συγκεντρώσει τα χρηματικά έπαθλα και τις πληρωμές συμμετοχής πέρα ​​από τα ήδη ρεκόρ, παρουσιάζοντας το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο ως μέσο για ευρύτερη αναδιανομή και όχι απλώς ως μια μεγαλύτερη πληρωμή για τις ισχυρότερες ομάδες.