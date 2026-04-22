Με την Ιταλία να μένει εκτός για τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Τζανλουίτζι Μπουφόν, παγκόσμιος πρωταθλητής με τους Ατζούρι το 2006, μίλησε στον Guardian για την νέα αυτή αποτυχία αλλά και για όσα θεωρεί ότι έχουν φέρει την πτώση αυτή.

Αναλυτικά:

«Η εθνική ομάδα είναι ένας παππούς, υπάρχει μια αίσθηση κληρονομιάς που πρέπει να προστατευτεί με στοργή. Ο παππούς πρέπει να έχει στήριξη. Είναι μια οδυνηρή σελίδα για μένα και το ιταλικό ποδόσφαιρο. Αν μου το έλεγαν πριν δώδεκα χρόνια, θα απαντούσα πως είναι πιο εύκολο να δω 1.000 εξωγήινους γύρω μου παρά να χάσει η Ιταλία τρία συνεχόμενα Μουντιάλ. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.

Υπάρχουν τρεις ξεκάθαροι λόγοι για την πτώση του ιταλικού ποδοσφαίρου. Πρώτα απ' όλα, η παγκοσμιοποίηση, που επέτρεψε σε πολλές ομάδες να γίνουν πολύ ανταγωνιστικές και το μέσο επίπεδο ανέβηκε πολύ. Δεύτερον, πριν 15 χρόνια, όταν νικούσαμε, ήμασταν πιο δυνατοί τακτικά από τους αντιπάλους μας. Και τρίτον, έχουμε μερικούς φανταστικούς παίκτες αλλά μας λείπει το πραγματικά δημιουργικό ταλέντο. Όπως ο Μπάτζο, ο Ντελ Πιέρο ή ο Τότι, που μας βοηθούσαν να υπερισχύσουμε».