Σουάρες: Ο Ουρουγουανός ενδέχεται να επιστρέψει στο Μουντιάλ 2026
«Προφανώς η Εθνική Ομάδα είναι πάντα αυτό που θέλεις, δε θα πω ποτέ όχι στη χώρα μου», ήταν μερικά από τα λόγια του Λουίς Σουάρες στην εφημερίδα Diario Ovacion, αναφορικά με το ενδεχόμενο της επιστροφής του στην Ουρουγουάη, ενόψει του Μουντιάλ που πλησιάζει.
Ο 39χρονος δεινός σκόρερ της Ίντερ Μαϊάμι είχε αποσυρθεί από την Εθνική, τον Σεπτέμβριο του 2024. Ωστόσο σε πρόσφατη τοποθέτησή του εξέφρασε την έντονη επιθυμία του να βοηθήσει την προσπάθεια της χώρας του στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, εφόσον του ζητηθεί. Ουσιαστικά έδωσε το... ελεύθερο στον ομοσπονδιακό προπονητή, Μαρσέλο Μπιέλσα, να του χτυπήσει την πόρτα, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
Ο Σουάρες πέρα από την τεράστια καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο, αποτελεί αθλητή-κεφάλαιο για την πατρίδα του, καθώς μετρά 143 συμμετοχές, 69 γκολ και 39 ασίστ. Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της και ένα από τα αγαπημένα παιδιά της εξέδρας διαχρονικά.
Υπενθυμίζουμε πως το 2011 με τη φανέλα της Σελέστε κατέκτησε το Copa America, επικρατώντας με 3-0 της Παραγουάης, συνθέτοντας ένα καταπληκτικό δίδυμο στην επίθεση μαζί με τον έτερο αστέρα της χώρας, Έντινσον Καβάνι.
𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 𝑫𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑭𝑶𝑹 𝑬𝑳 𝑷𝑰𝑺𝑻𝑶𝑳𝑬𝑹𝑶? 🥺— 433 (@433) April 10, 2026
Luis Suárez said he is open to 𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧 to the Uruguay national team 🇺🇾
"You start thinking about it today, turning it over in your mind, and with the World Cup near, if they need you ... what do you do? 𝐈… pic.twitter.com/JjIElapfO7
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.