Ο Λουίς Σουάρες αποσύρθηκε από την Εθνική Ουρουγουάης τον Σεπτέμβριο του 2024, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής του, στο Μουντιάλ 2026.

«Προφανώς η Εθνική Ομάδα είναι πάντα αυτό που θέλεις, δε θα πω ποτέ όχι στη χώρα μου», ήταν μερικά από τα λόγια του Λουίς Σουάρες στην εφημερίδα Diario Ovacion, αναφορικά με το ενδεχόμενο της επιστροφής του στην Ουρουγουάη, ενόψει του Μουντιάλ που πλησιάζει.

Ο 39χρονος δεινός σκόρερ της Ίντερ Μαϊάμι είχε αποσυρθεί από την Εθνική, τον Σεπτέμβριο του 2024. Ωστόσο σε πρόσφατη τοποθέτησή του εξέφρασε την έντονη επιθυμία του να βοηθήσει την προσπάθεια της χώρας του στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, εφόσον του ζητηθεί. Ουσιαστικά έδωσε το... ελεύθερο στον ομοσπονδιακό προπονητή, Μαρσέλο Μπιέλσα, να του χτυπήσει την πόρτα, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Ο Σουάρες πέρα από την τεράστια καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο, αποτελεί αθλητή-κεφάλαιο για την πατρίδα του, καθώς μετρά 143 συμμετοχές, 69 γκολ και 39 ασίστ. Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της και ένα από τα αγαπημένα παιδιά της εξέδρας διαχρονικά.

Υπενθυμίζουμε πως το 2011 με τη φανέλα της Σελέστε κατέκτησε το Copa America, επικρατώντας με 3-0 της Παραγουάης, συνθέτοντας ένα καταπληκτικό δίδυμο στην επίθεση μαζί με τον έτερο αστέρα της χώρας, Έντινσον Καβάνι.