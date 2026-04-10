Η κλεψύδρα αδειάζει για το Μουντιαλ 2026 και η FIFA έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα «σφυρίξουν», χωρίς να υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Καθώς η η κορυφαία εθνική διοργάνωση είναι προ των πυλών η FIFA ανακοίνωσε τη λίστα με τους διαιτητές.

Στην εν λόγω λίστα υπάρχουν 52 διαιτητές, 88 βοηθοί και 30 VAR. Ωστόσο δεν υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση, αφού μοναδικός υποψήφιος για VAR, από τη Super League, ήταν Άγγελος Ευαγγέλου, ο οποίος έμεινε εκτός λίστας. Μάλιστα αυτό είναι το πέμπτο Παγκόσμιο Κύπελλο που δεν υπάρχει ελληνικό χώμα. Καθώς τελευταία φόρα που υπήρξε Έλληνας στη λίστα ήταν στο Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία με τον Κύρο Βασάρα.

Αξίζει να αναφέρουμε πως πολλοί από αυτούς είναι γνώριμοι στο ελληνικό κοινό, αφού έχουν βρεθεί και σε αγώνες του πρωταθλήματος και στη λίστα βρίσκονται και δύο γυναίκες.

Οι διαιτητές της UEFA: Μάικλ Όλιβερ, Άντονι Τέιλορ, Φρανσουά Λετεσιέ, Κλεμάν Τουρμπέν, Φέλιξ Τσβάιερ, Μαουρίτσιο Μαριάνι, Ντάνι ΜάκΚελι, Εσπέν Έσκας, Ζιμόν Μαρτσίνιακ, Ζοάο Πινιέιρο, Ίστβαν Κόβακτς, Σλάβκο Βίντσιτς, Αλεχάντρο Ερνάντες, Γκλεντ Νίμπεργκ, Σάντρο Σέρερ

Οι διαιτητές VAR: Μπραμ Φαν Ντρίσε,Ιβάν Μπέμπεκ, Ζερόμ Μπρισάρ , Μπάστιαν Ντάνκερτ, Τζάρεντ Γκίλετ, Μάρκο Ντι Μπέλο, Ντένις Χίγκλερ, Ρομπ Ντίπερινκ, Τόμαζ Κβιατόβσκι, Κάρλος Ντελ Θέρο Γκράντε, Φεντάγι Σαν