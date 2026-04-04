Ιταλία: Οι παίκτες είχαν ζητήσει 300.000 ευρώ πριμ για να προκριθούν
Η La Repubblica, έριξε ακόμα περισσότερο φως στο παρασκήνιο πριν το μεγάλο κάζο της εθνικής Ιταλίας, που έμεινε πρόσφατα εκτός Μουντιάλ από τη Βοσνία.
Όπως αποκάλυψε το ιταλικό Μέσο, πριν από τον κρίσιμο τελικό των playoffs, οι παίκτες της Σκουάντρα Ατζούρα φέρεται να απαίτησαν πριμ ύψους 300.000 ευρώ (περίπου 10.000 ευρώ ανά παίκτη) σε περίπτωση που πάρουν το εισιτήριο για το τουρνουά!
Καθοριστική τότε ήταν η παρέμβαση του Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος απέτρεψε τους παίκτες από το να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με την ομοσπονδία, καθώς επέμεναν να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα. Ο 48χρονος κόουτς, που αποχώρησε μετά το ματς στο Σαράγεβο, υποστήριξε πως οποιαδήποτε συζήτηση για μπόνους θα έπρεπε να γίνει εάν κι εφόσον εξασφαλίσουν ως ομάδα την πρόκριση.Τους είπε εν ολίγοις να εστιάσουν μόνο στο αγωνιστικό τους καθήκον αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα χρήματα.
Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ιταλική εφημερίδα, η τροπή που πήραν τα πράγματα για τους Ατζούρι δικαίωσε τον «Ρίνο» και κατά έναν τρόπο εξέθεσε τους παίκτες της ομάδας για τη λανθασμένη νοοτροπία τους πριν από ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι.
🚨🚨 DINGUE ! 𝗟𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜𝗘𝗡𝗦 𝗢𝗡𝗧 𝗥𝗘́𝗖𝗟𝗔𝗠𝗘́ 𝗨𝗡𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗩𝗜𝗗𝗨𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝟭𝟬.𝟬𝟬𝟬€ 𝗖𝗛𝗔𝗖𝗨𝗡 avant le match face à la Bosnie 🇧🇦. 🇮🇹— Actu Foot (@ActuFoot_) April 4, 2026
Une prime qu’ils souhaitaient toucher en cas de qualification pour le Mondial.
