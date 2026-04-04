Απίστευτο κι όμως αληθινό, οι ποδοσφαιριστές της Ιταλίας είχαν ζητήσει από την ομοσπονδία μπόνους 10.000 ευρώ έκαστος σε περίπτωση που προκρίνονταν στο Μουντιάλ.

Η La Repubblica, έριξε ακόμα περισσότερο φως στο παρασκήνιο πριν το μεγάλο κάζο της εθνικής Ιταλίας, που έμεινε πρόσφατα εκτός Μουντιάλ από τη Βοσνία.

Όπως αποκάλυψε το ιταλικό Μέσο, πριν από τον κρίσιμο τελικό των playoffs, οι παίκτες της Σκουάντρα Ατζούρα φέρεται να απαίτησαν πριμ ύψους 300.000 ευρώ (περίπου 10.000 ευρώ ανά παίκτη) σε περίπτωση που πάρουν το εισιτήριο για το τουρνουά!

Καθοριστική τότε ήταν η παρέμβαση του Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος απέτρεψε τους παίκτες από το να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με την ομοσπονδία, καθώς επέμεναν να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα. Ο 48χρονος κόουτς, που αποχώρησε μετά το ματς στο Σαράγεβο, υποστήριξε πως οποιαδήποτε συζήτηση για μπόνους θα έπρεπε να γίνει εάν κι εφόσον εξασφαλίσουν ως ομάδα την πρόκριση.Τους είπε εν ολίγοις να εστιάσουν μόνο στο αγωνιστικό τους καθήκον αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα χρήματα.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ιταλική εφημερίδα, η τροπή που πήραν τα πράγματα για τους Ατζούρι δικαίωσε τον «Ρίνο» και κατά έναν τρόπο εξέθεσε τους παίκτες της ομάδας για τη λανθασμένη νοοτροπία τους πριν από ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι.