Γάλλος διαφημιστής αποκάλυψε μέσω των social ότι οι Μέσι, Ρονάλντο, Μπαπέ και Βίνι δεν βρέθηκαν ποτέ στο ίδιο δωμάτιο για τη viral διαφήμιση της Lego.

Η νέα διαφήμιση της Lego εν όψει του Μουντιάλ του 2026 προκάλεσε παγκόσμιο ενθουσιασμό κι έγινε viral σε λίγα μόλις λεπτά, μαζεύοντας στο ίδιο δωμάτιο τους Μέσι, Ρονάλντο, Μπαπέ και Βινίσιους.

Ωστόσο, παρά το εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα, οι τέσσερις σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου δεν βρέθηκαν ποτέ στον ίδιο χώρο! Όπως αποκάλυψε γνωστός Γάλλος διαφημιστής, η παραγωγή βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε σωσίες και κομπάρσους για το γύρισμα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που μοιράστηκε στο «Χ», οι αντικαταστάτες αυτοί εκτέλεσαν τις κινήσεις των τεσσάρων παικτών κι έπαιξαν όλο το σκετς της διαφήμισης, ενώ στη συνέχεια με τη χρήση της τεχνολογίας, τα πρόσωπα των αληθινών ποδοσφαιριστών «τοποθετήθηκαν» πάνω στα σώματά τους.

Μπορεί επομένως να πιστέψαμε πως είδαμε εκείνη τη στιγμή μια ιστορική συνύπαρξη, ωστόσο στην πραγματικότητα ηταν ακόμα ένα... κόλπο από τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουν πλέον οι διαφημιστές.

Δείτε το βίντεο