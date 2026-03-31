Λίγους μόλις μήνες πριν από το Μουντιάλ του 2026, έχει ξεσπάσει σκάνδαλο στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο, καθώς ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της χωρας, Κλαούντιο Τάπια, βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για φορολογική απάτη, υπεξαίρεση πόρων κοινωνικής ασφάλισης και ξέπλυμα.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου του Μπουένος Άιρες, η ομοσπονδία φέρεται να οφείλει περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια πέσος, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 12,3 εκατ. ευρώ, σε ανεξόφλητες εισφορές των τελευταίων δύο ετών. Ως αποτέλεσμα, επιβλήθηκε εμπάργκο στην ομοσπονδία και δεσμεύτηκαν από τα ταμεία της 225.000 ευρώ, ενώ ο Τάπια και άλλα στελέχη της έχουν τιμωρηθεί με περιοριστικούς όρους.

Με απλά λόγια, ο Τάπια χρησιμοποίησε χρήματα που στην ουσία δεν ανήκαν στην ομοσπονδία. Ενώ παρακρατούσε κανονικά τους φόρους και τις εισφορές από τους μισθούς των παικτών και των υπαλλήλων, αντί να τα αποδώσει στο κράτος εντός 30 ημερών ως όφειλε, τα κρατούσε στα ταμεία της AFA.

Μία από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους της δικαστικής αυτής απόφασης είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τον Τάπια, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να συνοδέψει την αποστολή της Αλμπισελέστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος αρνείται κάθε κατηγορία, ενώ η ομοσπονδία με ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι οι επίμαχες πληρωμές έγιναν, αλλά με... καθυστέρηση.