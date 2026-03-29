Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου θυμάται από το νοσοκομείο τι συνέβη πριν και μετά την κατάρρευσή του στο προπονητικό κέντρο.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου κατέρρευσε το πρωί της Κυριακής κατά τη διάρκεια της προπονήσης με τους παίκτες του. Ο Ρουμάνος λιποθύμησε και διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε σειρά λεπτομερών εξετάσεων. Η κατάστασή του είναι πλέον σταθερή. Ο ίδιος μιλώντας στο Gazeta Sporturilor στάθηκε στην αιτία του επεισοδίου και τι συνέβη πριν, αλλά και μετά. «Γι’ αυτό και θύμωσα τόσο πολύ», αφηγείται ο Ρουμάνος προπονητής. «Μόλις ξεκίνησα την ανάλυση του ματς με την Τουρκία, παρόλο που είχαν περάσει ήδη τρεις ημέρες, η νευρικότητα με κατέβαλε. Ένιωσα ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω φυσιολογικά.

Πού να πάω τώρα; Ποιος θα με αφήσει να φύγω μετά από όλη αυτή την αναστάτωση που συνέβη σήμερα; Ελπίζω οι παίκτες να τα καταφέρουν και χωρίς εμένα, παρότι δεν καταλαβαίνω το νόημα αυτού του ματς και γιατί η FIFA αποφάσισε έτσι.

Έκανα κάποια λάθη… Και στη φάση του γκολ, δεν γίνεται να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα έτσι… Δεν γίνεται… Γι’ αυτό και θύμωσα τόσο πολύ σήμερα. Οι Τούρκοι, μετά το 60’-65’, δεν θα μπορούσαν πια να κρατήσουν τον ρυθμό και θα μπορούσαμε να τους εκπλήξουμε. Όποιος αναλύσει προσεκτικά το παιχνίδι θα δει ότι η Τουρκία δεν μας εξέπληξε με τίποτα, απολύτως τίποτα.

Οι φάσεις που δημιούργησαν στο πρώτο ημίχρονο προήλθαν από χαμένες μπάλες μας με απίστευτο τρόπο. Στο υπόλοιπο του ματς, η Τουρκία δεν μας δυσκόλεψε καθόλου. Ακόμη και ο Τζόρτζιο Μαρκέτι, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA, μου έστειλε μήνυμα. Ιταλοί, Τούρκοι, Ουκρανοί… ήμουν πραγματικά συγκινημένος να δω πόσοι σκέφτηκαν εμένα. Το τηλέφωνό μου μπλοκαρίστηκε από τις ευχές τους. Ευχαριστώ όλους για τα καλά τους λόγια και λέω ότι τώρα είμαι καλά» πρόσθεσε ο 80χρονος προπονητής.

Ο Ρουμάνος τεχνικός ουσιαστικά έβαλε και τέλος στην ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο μετά το τελευταίο επεισόδιο με την υγεία του «Τέλος, τελείωσε. Το πιο σημαντικό όμως είναι κάτι άλλο. Πιστεύω στο δυναμικό αυτής της γενιάς. Οι ποδοσφαιριστές έχουν τεράστιο ταλέντο. Με τη στήριξη όλων, αυτοί και ο νέος προπονητής θα μπορέσουν να πετύχουν καλά αποτελέσματα, είμαι βέβαιος».