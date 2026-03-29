Αγγλία: Οπαδός πουλάει σπίτι για να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όταν εθεάθη να κραδαίνει μία ρέπλικα του τροπαίου του θεσμού στα ματς της Αγγλίας. Τώρα, ο Άντι Μάιλν ετοιμάζεται να παρακολουθήσει δια ζώσης το δέκατο Μουντιάλ στη ζωή του (έχοντας στο ενεργητικό του οκτώ ανδρών και ένα γυναικών), ωστόσο για να το πράξει, αυτή τη φορά θα χρειαστεί να... ματώσει οικονομικά!
Βλέπετε, ο 62χρονος συνταξιούχος παραδέχτηκε πως πρέπει να πουλήσει το δεύτερο σπίτι που έχει στην ιδιοκτησία του προκειμένου να βγάλει περίπου 350.000 λίρες και να χρηματοδοτήσει την παραμονή του για επτά εβδομάδες στις ΗΠΑ! Όπως είπε ο ίδιος στη Mirror, «θέλω να δω όλο το τουρνουά, Πάω στις ΗΠΑ στις 3 Ιουνίου και θα είμαι εκεί για επτά εβδομάδες. Οπότε θα κοστίσει πολλά λεφτά. Πάντα προσπαθώ να κάνω μερικά πράγματα φτηνά, θα κοιμηθώ και σε καναπέδες αν χρειαστεί.
Ευτυχώς έχω φίλους σε Μεξικό, Ντάλας και Βανκούβερ. Τα έξοδα για τις μετακινήσεις είναι ακριβά, Έκλεισα διεθνείς πτήσεις από νωρίς γιατί μπορείς να τις αλλάξεις ακόμα και αν οι ώρες αλλάζουν για δέκα λεπτά. Βγαίνει στην αγορά (σ.σ. το σπίτι), το πουλάω για να πάω στο Μουντιάλ. Το προηγούμενο, στο Κατάρ, ήταν ένα δώρο στον εαυτό μου, μάζευα λεφτά για χρόνια. Είχαμε δεύτερο σπίτι για 27 χρόνια και νομίζω πως ήρθε η ώρα να το εκμεταλλευτώ».
Andy Milne, the England superfan who gained fame during the 2022 World Cup has once again reached headlines today as it was announced in a newspaper that he has sold his house in order to fund his World Cup 2026 trip... He has planned a 7 week trip to the USA to follow his Eng... pic.twitter.com/9hTEtHPcdG— Football Away Days (@AwayDaysFB) March 26, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.