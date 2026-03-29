Ένας σκληροπυρηνικός οπαδός της Αγγλίας πουλάει το σπίτι του προκειμένου να μπορέσει να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όταν εθεάθη να κραδαίνει μία ρέπλικα του τροπαίου του θεσμού στα ματς της Αγγλίας. Τώρα, ο Άντι Μάιλν ετοιμάζεται να παρακολουθήσει δια ζώσης το δέκατο Μουντιάλ στη ζωή του (έχοντας στο ενεργητικό του οκτώ ανδρών και ένα γυναικών), ωστόσο για να το πράξει, αυτή τη φορά θα χρειαστεί να... ματώσει οικονομικά!

Βλέπετε, ο 62χρονος συνταξιούχος παραδέχτηκε πως πρέπει να πουλήσει το δεύτερο σπίτι που έχει στην ιδιοκτησία του προκειμένου να βγάλει περίπου 350.000 λίρες και να χρηματοδοτήσει την παραμονή του για επτά εβδομάδες στις ΗΠΑ! Όπως είπε ο ίδιος στη Mirror, «θέλω να δω όλο το τουρνουά, Πάω στις ΗΠΑ στις 3 Ιουνίου και θα είμαι εκεί για επτά εβδομάδες. Οπότε θα κοστίσει πολλά λεφτά. Πάντα προσπαθώ να κάνω μερικά πράγματα φτηνά, θα κοιμηθώ και σε καναπέδες αν χρειαστεί.

Ευτυχώς έχω φίλους σε Μεξικό, Ντάλας και Βανκούβερ. Τα έξοδα για τις μετακινήσεις είναι ακριβά, Έκλεισα διεθνείς πτήσεις από νωρίς γιατί μπορείς να τις αλλάξεις ακόμα και αν οι ώρες αλλάζουν για δέκα λεπτά. Βγαίνει στην αγορά (σ.σ. το σπίτι), το πουλάω για να πάω στο Μουντιάλ. Το προηγούμενο, στο Κατάρ, ήταν ένα δώρο στον εαυτό μου, μάζευα λεφτά για χρόνια. Είχαμε δεύτερο σπίτι για 27 χρόνια και νομίζω πως ήρθε η ώρα να το εκμεταλλευτώ».