Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Δεν μπορώ να φύγω σαν δειλός»

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δίνει ακόμη μία μάχη για τη ζωή του, με τον Ρουμάνο τεχνικό να δείχνει τη δύναμη ψυχής του σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει λίγες ημέρες πριν.

Λίγες ώρες πριν από την κατάρρευση που πάγωσε την εθνική Ρουμανίας, τα λόγια του Μιρτσέα Λουτσέσκου αποκτούσαν ακόμη μεγαλύτερο βάρος. Ο έμπειρος προπονητής, που εδώ και μήνες δίνει τη δική του μάχη με την υγεία του, είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για την απόφασή του να συνεχίσει στον πάγκο, παρά τις δυσκολίες και τις προειδοποιήσεις των γιατρών. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Guardian πριν από το κρίσιμο ματς με την Τουρκία για την πρόκριση στο Μουντιάλ, ξεκαθάρισε πως η παρουσία του στην εθνική ομάδα δεν είναι θέμα καριέρας ή τίτλων, αλλά ευθύνης απέναντι στη χώρα και στο ποδόσφαιρο που τον ανέδειξε.

Παρότι παραδέχτηκε ότι δεν βρίσκεται στην καλύτερη φυσική κατάσταση, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας: «Όταν οι γιατροί μου είπαν ότι μπορώ να συνεχίσω να προπονώ, συγκεντρώθηκα σε αυτό που πρέπει να κάνω για τη Ρουμανία. Μίλησα με την ομοσπονδία και μου είπαν ότι δεν υπήρχε άλλη λύση για την κατάσταση. Δεν είμαι στην καλύτερη φόρμα και ίσως να είχα αποχωρήσει αν υπήρχε άλλη επιλογή. Όμως επιμένω, δεν μπορώ να φύγω σαν δειλός. Πρέπει να πιστέψουμε στην ευκαιρία μας να προκριθούμε». Η πρόκριση χάθηκε κόντρα στην Τουρκία, ωστόσο ο ίδιος αποθεώθηκε από την ποδοσφαιρική Ευρώπη.

Τα λόγια αυτά, γεμάτα πείσμα και ευθύνη, ακούγονται σήμερα ακόμη πιο δυνατά, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε όταν ο πολύπειρος τεχνικός ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της τεχνικής σύσκεψης πριν από τον αγώνα με τη Σλοβακία, με το ιατρικό επιτελείο να επεμβαίνει αμέσως για να του προσφέρει βοήθεια. O Ρουμάνος τεχνικός δίνει ακόμα μια μάχη για τη ζωή του, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως στο παιχνίδι με τoυς Σλοβάκους θα καθόταν για τελευταία φορά στον πάγκο της εθνικής Ρουμανίας.

