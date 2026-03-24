Ερωτηματικά γύρω από την ακύρωση 2.000 δωματίων που είχε δεσμεύσει η FIFA σε ΗΠΑ και Μεξικό, με αφορμή τη διεξαγωγή του Μουντιάλ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Μυστήριο πίσω από τις μαζικές ακυρώσεις κρατήσεων σε ξενοδοχεία από τη FIFA, ενόψει του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Σύμφωνα με πρόσφατα ρεπορτάζ της «Independent», η διεθνής ποδοσφαιρική ομοσπονδία προχώρησε στην ακύρωση χιλιάδων δωματίων σε κεντρικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν ματς της διοργάνωσης, χωρίς ωστόσο να προβεί σε διευκρινίσεις για τα αίτια αυτής της απόφασης.

Στη Φιλαδέλφεια, η Ένωση Ξενοδόχων ανακοίνωσε ότι η FIFA αποδέσμευσε περίπου 2.000 δωμάτια από τα συνολικά 10.000 που είχε αρχικά δεσμεύσει. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και στην Πόλη του Μεξικού, όπου ακυρώθηκε το 40% των κρατήσεων, δηλαδή περίπου 800 δωμάτια.

Ο κύριος λόγος για αυτές τις ακυρώσεις είναι η στρατηγική του overbooking που ακολούθησε εξαρχής η διοργανώτρια αρχή του τουρνουά. Όπως εξήγησαν στελέχη του κλάδου στα Μέσα της Λατινικής Αμερικής, η ομοσπονδία είχε δεσμεύσει έναν μεγάλο αριθμό δωματίων μήνες νωρίτερα, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της διοργάνωσης και να αποφύγει τυχόν ελλείψεις. Η FIFA συνειδητοποίησε τώρα ότι δεν θα τα χρειαστεί επομένως τα επιστρέφει.