«Ο Ζιντάν είναι έτοιμος να αναλάβει τη Γαλλία μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026»

Γαλλικά δημοσιεύατα αναφέρουν πως ο Ζινεντίν Ζιντάν κατέληξε σε προφορική συμφωνία για να προπονήσει την εθνική ομάδα της Γαλλίας, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν πρόκειται να γίνει ο επόμενος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Le Parisien». Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο θρυλικός μέσος των «τρικολόρε» φέρεται να κατέληξε και επίσημα σε συμφωνία για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο Ζιντάν συμφώνησε να διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος ήταν γνωστό εδώ και αρκετό καιρό πως θα αποχωρήσει από τη θέση του, μετά το τουρνουά της Βόρειας Αμερικής.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Le Figaro», ο πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FFF), Φιλίπ Ντιαλό, επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει ήδη ποιος θα ηγηθεί των «Μπλε» μόλις αποχωρήσει ο Ντεσάν.

Χωρίς να κατονομάσει άμεσα τον Ζιντάν, ο Ντιαλό τόνισε ότι η ομάδα χρειάζεται έναν προπονητή που να εμπνέει «εθνικό σεβασμό» και να διαθέτει την ιδιοσυγκρασία για να διαχειριστεί την τεράστια πίεση που σχετίζεται με τον ρόλο.

🚨🚨 𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘 𝗔 𝗔𝗖𝗖𝗘𝗣𝗧𝗘́ 𝗗'𝗘̂𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 🇫🇷 ! 🤩



Il y a un accord verbal entre lui et la FFF. 🤝



Ο 53χρονος πλεόν Ζιζού βρίσκεται εκτός πάγκων από τον Ιούνιο του 2021, όταν και ολοκλήρωσε τη δεύτερη επιτυχημένη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμίζουμε πως στην πρώτη του θητεία στους «μερένχες» κατέκτησε τρεις συνεχόμενες χρονιές το Champions League.