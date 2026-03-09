Ενώ μέλη της εθνικής Ιράκ παραμένουν παγιδευμένα στη Μέση Ανατολή, ο προπονητής, Γκρέιχαμ Άρνολντ, κάλεσε τη FIFA να αναβάλει τα play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στον «αέρα» παραμένει η συμμετοχή του Ιράκ στα play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Υπό κανονικές συνθήκες οι Ιρακινοί θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ στον τελικό των play-offs απέναντι σε μια εκ των Βολιβία ή Σουρινάμ, όμως ο πόλεμος στο Ιράν έχει βάλει εμπόδια στο δρόμο τους.

Πολλά μέλη της εθνικής άλλωστε παραμένουν παγιδευμένα στη Μέση Ανατολή μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου, ενώ κλειστές παραμένουν και πολλές πρεσβείες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πολύς χρόνος για να εκδώσουν visa ώστε να μπορούν να ταξιδέψουν στις 31 Μαρτίου στο Μεξικό, όπου και θα διεξαχθεί ο αγώνας.

Με βάση αυτές τις εξελίξεις, ο προπονητής της εθνικής Ιράκ, Γκρέιχαμ Άρνολντ, κάλεσε τη FIFA να αναβάλει τον τελικό των play-offs ώστε να δώσει έξτρα χρόνο στο Ιράκ να διευθετήσει το ζήτημα και να κατέβει «πάνοπλο» με όλους τους ποδοσφαιριστές του διαθέσιμους για το μεγάλο ραντεβού.

«Δεν θα ήταν η καλύτερη ομάδα μας και χρειαζόμαστε την καλύτερη ομάδα διαθέσιμη για το μεγαλύτερο παιχνίδι της χώρας εδώ και 40 χρόνια. Ο ιρακινός λαός είναι τόσο παθιασμένος με το ποδόσφαιρο που είναι απίστευτο. Το γεγονός ότι δεν έχουν προκριθεί για 40 χρόνια είναι πιθανώς ο βασικός λόγος που ανέλαβα αυτή τη δουλειά. Αλλά σε αυτό το στάδιο, με το αεροδρόμιο κλειστό, εργαζόμαστε σκληρά για να βρούμε μια εναλλακτική λύση», τόνισε αρχικά προτού συνεχίσει:

«Κατά τη γνώμη μου, αν η FIFA αναβάλει το παιχνίδι, θα μας δώσει χρόνο να προετοιμαστούμε σωστά. Ας παίξει η Βολιβία με το Σουρινάμ αυτόν τον μήνα και στη συνέχεια, μία εβδομάδα πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, εμείς θα παίξουμε με τον νικητή στις ΗΠΑ — ο νικητής αυτού του αγώνα συνεχίζει και ο ηττημένος επιστρέφει σπίτι.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μας, Άντναν Ντιρτζάλ, εργάζεται ασταμάτητα για να σχεδιάσει και να προετοιμάσει ώστε το όνειρο όλων στο Ιράκ να γίνει πραγματικότητα, οπότε χρειαζόμαστε αυτή την απόφαση να ληφθεί γρήγορα» συμπλήρωσε ο Άρνολντ.