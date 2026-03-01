Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως στη FIFA υπάρχει αισιοδοξία ότι η εθνική ομάδα του Ιράν θα συμμετάσχει κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Την ώρα που το Ιράν βρίσκεται στο στόχαστρο των Αμερικανών και των Ισραηλινών, στη FIFA υπάρχει προβληματισμός για το τι θα γίνει με τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας της χώρας της Μέσης Ανατολής στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Ιρανοί έχει προγραμματιστεί να δώσουν τρεις αγώνες επί αμερικανικού εδάφους, σε Λος Άντζελες και Σιάτλ, με τους βομβαρδισμούς στη χώρα να έχουν φέρει εύλογες αμφιβολίες για το τι θα συμβεί το καλοκαίρι, όταν το Μουντιάλ θα συνδιοργανωθεί από ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Σύμφωνα πάντως με την Telegraph, στην Παγκόσμια Ομοσπονδία επικρατεί τη δεδομένη χρονική στιγμή αισιοδοξία ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ιράν θα δώσει κανονικά το παρών στη διοργάνωση. Το δημοσίευμα επικαλείται και ρεπορτάζ που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα αλλά αναφέρει πως ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Μεχντί Ταζ, εξήγησε ότι «δεν μπορούμε να πούμε ότι ανυπομονούμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά οι αθλητικοί ηγέτες είναι αυτοί που θα αποφασίσουν».

Όλα αυτά, ενώ οι εθνικές ομάδες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ιράκ παρουσιάζονται από άλλα ΜΜΕ ως πιθανές αντικαταστάτριες των Ιρανών στο τουρνουά, που θα είναι το πρώτο της ιστορίας το οποίο θα διεξαχθεί με 48 ομάδες αντί 32, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.