Μία νέα διαμάχη ξέσπασε ανάμεσα σε δύο αεροπορικές εταιρείες, σχετικά με το ποιός θα μεταφέρει την Ιρλανδία στις ΗΠΑ, σε περίπτωση πρόκρισης της ομάδας στο Μουντιάλ 2026.

Ένας νέος «πόλεμος» ξεσπασε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ δύο αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, αναφορικά με τα ταξιδιωτικά σχέδια της ιρλανδικής ομάδας ποδοσφαίρου για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Αναλυτικότερα, η ουγγρική Wizz Air δήλωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για να μεταφέρει τους ποδοσφαιριστές του νησιού στην Αμερική, με απώτερο στόχο βέβαια να «χτυπήσει» στα ίσα την ανταγωνίστρια της και μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ιρλανδίας, Ryanair.

Οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου συνήθως μεταφέρονται σε τέτοια σημαντικά τουρνουά μέσω εθνικών αερομεταφορέων. Για παράδειγμα, η αποστολή της Αγγλίας ταξιδεύει τακτικά με την British Airways, ενώ η ιρλανδική ομάδα μεταφέρθηκε στο τελευταίο της Παγκόσμιο Κύπελλο το 1996 (που είχε διεξαχθεί ξανά στις ΗΠΑ) με την τοπική, Aer Lingus.

Η Aer Lingus και η Ryanair όμως δεν έχουν εκφράσει ακόμη το ενδιαφέρον τους για την αερομεταφορά των παικτών, με τον επικεφαλής της Wizz Air, Τζόσεφ Βάραντι, να δηλώνει ότι η Ιρλανδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου διερευνά την πρόταση της δικής του αεροπορικής εταιρείας.

«Μας έχουν ήδη προσεγγίσει οι Ιρλανδοί και θα το εξετάσουμε. Θα μου άρεσε να σας πω την αλήθεια. Αν έτσι ενοχλήσουμε αυτούς τους τύπους (Ryanair), θα το έκανα ευχαρίστως».

Η Ryanair από την άλλη με επικεφαλής τον Μάικλ Ο'Λίρι, απάντησε λέγοντας ότι δεν έχει κανένα συμφέρον να εμπλακεί σε «φθηνά κόλπα δημοσιότητας» για να ενισχύσει την πελατεία της, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Είμαστε η Ryanair, δεν χρειαζόμαστε τη δημοσιότητα. Ίσως αυτοί να την χρειάζονται».

Θυμίζουμε ότι η Ιρλανδία θα παίξει τους αγώνες των ομίλων στην Ατλάντα, την Πόλη του Μεξικού και την Γουαδαλαχάρα σε περίπτωση που φτάσει στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Για να το κάνει όμως αυτό θα πρέπει πρώτα να κερδίσει δύο εναπομείναντα παιχνίδια νοκ άουτ, με το πρώτο να είναι εναντίον της Τσεχίας στην Πράγα και το δεύτερο απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Δανία - Βόρεια Μακεδονία.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας (FAI) από τη μεριά της πάντως, δήλωσε ότι είχε κάνει μόνο προκαταρκτικά σχέδια για το Παγκόσμιο Κύπελλο ενόψει των αγώνων νοκ-άουτ και ότι οποιαδήποτε επαφή με την Wizz ή κάποια άλλη αεροπορική εταιρεία θα γίνει «εν ευθέτω χρόνω», ιδανικά μετά την ολοκλήρωση των Play-offs.